鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-09 20:18

為滿足民眾新年期間外幣資產配置與出國旅遊需求，公股行庫紛紛祭出限時優利加碼。合作金庫推出美元定存優利專案，一個月或三個月期最高年利率可達 3.6%，協助客戶在降息預期下鎖定高利。臺企銀 (2834-TW) 則鎖定換匯理財族群，推出外幣現鈔結購優惠，並提供換匯優利定存專案，其中日元七天期定存年利率高達 10%，美元與澳幣亦分別有 4.2% 及 4.5% 的高水準，讓客戶在規畫旅遊資金的同時，也能享受優渥的利息收益。

公股外幣優利開跑！合庫美元定存鎖3.6%高利 臺企銀日元定存祭10%驚喜價。（圖:臺企銀提供）

合作金庫銀行近期推出「2026 合優利」美元定存專案，自 115 年 2 月 6 日起至 115 年 3 月 6 日止。此專案主要針對新資金，無論是新結購或自他行匯入皆可參與，承作天期分為一個月與三個月兩種選擇。

在起存金額方面，最低門檻為美元 3000 元，即可享有年利率 3.5% 的優惠；若單筆金額達美元 25000 元以上，年利率更進一步調升至 3.6%。該行建議，由於美國聯準會政策轉向趨於明朗，市場預期未來將進入降息循環，客戶可趁此機會透過網銀或行動 APP 提前鎖定高利率。

除了存款利息，合庫銀行也同步推廣數位金融優惠，透過匯率到價通知功能，客戶可精準掌握換匯時機，並享有美元匯率減碼 3 分、澳幣減碼 2 分的優惠。此外，透過 APP 申請外幣數位存款帳戶，除了定存加碼外，活存餘額達標亦有額外優惠。需要注意的是，合優利專案設有總額上限，額滿將提前截止。