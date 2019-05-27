台灣高鐵旅運需求熱 7/1每周再增班18班

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (27) 日宣布，因應旅運量持續成長，並檢視旅客需求和列車運用狀況後，規劃自 7 月 1 日起每周增開 18 班次列車(南下 9 班、北上 9 班)，增開後每周共提供 1015 班次列車的旅運服務。

台灣高鐵說明，平日通勤和商務需求持續成長中，因此，此次針對周一至周五旅運需求較高的時段加開 8 班次列車。

而根據近期運量分析，台灣高鐵發現自周四下午起旅客會有提前出遊或返鄉旅運需求，因此，周四下午起至周日期間，則是共加開 10 班次列車，分別為周四下午增加 2 班次，周五增加 3 班次、周六增加 2 班次以及周日增加 3 班次。

另外，為方便商務洽公或前往機場出國的旅客時間規劃更具彈性，台灣高鐵 7 月 1 日起，針對北上 502、1504、1508 和 1510 等 4 班次列車，也將調整發車和停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前 5 至 20 分鐘。

法人指出，除了假日返鄉需求，台灣高鐵包括商務、國旅和來台自助行旅客旅運需求均持續攀升，長期營收成長動能無虞，尤其中程路線市占率可望逐年增加，以及自行維修和主要零組件國產比提高，再加上利息費用藉由提前還款降低利率，均有助獲利面可趨於樂觀看待。