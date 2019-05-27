資產股活跳跳 裕隆領頭大漲逾8% 創一年新高

台幣今 (27) 日略見止貶，不過，在多檔營建股創波段高點的帶動下，大盤上資產股活跳跳，裕隆 (2201-TW) 一度大漲超過 8%，創一年新高價，國建 (2501-TW) 漲逾 6%，冠德 (2520-TW) 續強漲幅也超過 6%，而華固 (2548-TW)、新潤 (6186-TW) 也有買盤進場，同時有不少落後補漲的營建股正伺機補漲。

裕隆旗下最受法人關注的就是新店裕隆城的龐大價值，最新進度是住宅區 4 月 23 日已取得建築執照，至於商業區已於 2017 年第二季動工，目前連續壁和基樁工程已完工，預計 2023 年第二季取得使用執照，2024 年第一季開始營運。

其中，商業區中的 8-40 樓設定為住宅，預計 2020 年第三季公開銷售；至於全住宅區樓地板面積約 46000 坪，樓層規劃 B5-46 樓，住宅區 B1-B5 為停車場，1-46 樓為住宅，已取得建築執照，後續龐大的銷售利益可期。

而在苗栗的土地資產，裕隆已表態暫時沒有特別的開發計畫，不過，由於長年來並未重估價值，實際價值也有很大的想像空間。

在裕隆的帶動下，集團內裕日車 (2227-TW) 有支撐力道，盤中漲逾 2%，中華 (2204-TW) 漲逾 1.5%。