高盛：市場過度恐慌 喊買原物料

原物料市場正經歷今年最糟的一個禮拜。在中美冷戰延長下，市場避險情緒引導資金擁抱美債，拋售原物料。不過，美國投資銀行高盛 (Goldman Sachs Group Inc.) 卻認為，原物料市場的機會來了。

標普高盛商品指數每週漲跌幅 (%) 資料來源: Bloomberg

標普高盛商品指數 (S&P GSCI commodity index) 昨日重挫，本周跌幅達 4%，是近半年以來最大單周跌幅。統計近一個月以來已下跌近 7%，反應中美科技戰下，市場對未來景氣的保守。不過高盛分析師 Sabine Schels 則持不同看法。

Sabine Schels 認為商品價格在修正之後，指數出現了轉倉報酬 (roll return) 的機會，這是觀察 8 個月來第 1 次出現的情況。預期未來三個月正報酬率可達 6.1%。

高盛認為，中美貿易協議未來不是完全沒有機會談成，在此前提之下，需求面的回溫，將可能使原物料循環在今年下半年回到上升趨勢。

在金屬部分，高盛表示，基本金屬銅的交易價格已跌至 6000 美元一噸，鋅的近期價格也出現下跌，不過鋅的庫存早已急速下降。庫存循環有利於推升金屬的價格回升。

原油部分，目前供給已出現吃緊，特別是在油價下跌的格局，煉油廠減產將使得未來供給更加不足。綜合近期現貨價格與期貨價格來看，儘管短期經濟面波動，未來風險貼水將有機會提高。這也是高盛對於原物料將有正報酬看法的理由。

花旗銀行也持有類似看法。花旗分析師 Edward L Morse 也認為，今年美國加緊制裁讓伊朗石油「零出口」，加上其他國家減產石油，在供給吃緊的狀況下，油價今年仍相當有機會。預期布蘭特原油年底前將上看 74 美元。