應對原物料上升+匯價波動 美日用品迎漲價潮

美國日常用品商有望在 2018 年提高價格後再次漲價，以抵消商品成本的漲幅並維持商家的利潤成長。

清潔化學品牌商 Church & Dwight (CHD-US) 最近將其產品售價漲價約三分之一，漲價商品包括 Arm & Hammer 小蘇打，以及一些清潔產品。CHD 執行長 Matthew Farrell 上周表示，「好消息是，競爭對手也提高了這些產品類別的價格」。該公司公布的季度銷售額有所增加，但利潤下滑，因此也與零售商通路協調下一輪價格漲幅。

CHD 股價趨勢圖

以應對原材料和運輸成本上升以及不利的外匯波動，企業們開始再次提升售價。富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 分析師 Bonnie Herzog 表示，價格上漲在很大程度上不會影響公司，特別是在競爭對手也在漲價的當口。

根據 Sanford Bernstein 對尼爾森數據的分析，1 月份美國家用和個人用品的銷量下降了 1.4%，但銷售額在此期間卻增長了 0.7%，這表明整體而言，價格上漲正在填補消費品公司的收入。

雖然美國民間企業員工的 1 月份平均每小時收入較去年同期增長了 2.9%，也是自 2009 年 6 月以來的最大增幅，但即使在強大的經濟體内，為了不失去消費者，品牌的漲價也有限制。

清潔化學商 Clorox (CLX-US) 去年提高了大約一半的產品價格，包括 Glad 垃圾袋和塑料包裝，該公司稱此舉也幫助了最近一個季度的毛利。然而，Glad 的競爭對手沒有按照預期跟著漲價，導致這一時期的銷售下滑。

Clorox 股價趨勢圖

Clorox 高層表示，為了捍衛品牌的市場份額，該公司將在短期內增加促銷的支出。執行長 Benno Dorer 上週也表達了對 Clorox 長期定價策略的信心，同時也安排了這一輪的漲價規劃。

從去年 9 月份開始，寶潔公司 (PG-US) 就開始了各種產品 (如幫寶適尿布、衛生紙等) 從 4% 至 10% 左右的輪流價格漲幅。該公司 1 月份報告稱，較高的價格導致有機銷售額增加，也提高了今年的有機銷售目標，但寶潔財務長 Jon Moeller 亦承認，認為更高的定價可能會拖累整體銷量。

衛生紙商金百利克拉克 Kimberly-Clark (KMB-US) 高層上個月表示，預計執行中高個位數百分比的漲價後，銷量將受到影響，尤其是紙巾產品，但預計 2019 年有機銷售額將增長 2%。

KMB 股價趨勢圖

Bernstein 分析師 Ali Dibadj 表示，那些沒有高價和低價產品組合的公司會更難實現價格上漲的動作，因為他們有著更容易失去價格敏感客戶的風險。