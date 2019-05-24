能源盤後—WTI觸發止損點 原油跌至2個月低點 跌幅創今年最大

週四 (24 日) 交易，原油期貨價格創今年迄今最大降幅，跌至約 2 個月最低收盤價，係因長期的中美貿易僵局引起市場對風險資產廣泛厭惡，導致全球股市下滑。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，因為股市「跌到失控」，所以今日原油期貨「去化風險」。

「貿易談判充斥著不確定性，這負面衝擊了所有種類的金融市場，包括股市和原油期貨，7 月交割的 WTI 原油期貨還有一些技術性賣壓，因為該契約跌破 5 月 6 日的低點，因此觸發了位於 60 美元的止損點。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.51 美元或 5.7%，收每桶 57.91 美元，為 5 月 12 日以來最前月契約最低收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.23 美元或 4.6%，收每桶 67.76 美元，為 3 月 25 日以來最前月契約最低收盤價。

WTI 原油跌破其 200 日 MA 60.55 美元。

WTI 原油和 Brent 原油收盤均創今年迄今最大單日跌幅與降額。

市場參與者表示，關稅紛爭遲遲無法解決，中美間的貿易緊張情緒已引起市場對近期原油需求的擔憂。

商品投資者擔心這些關稅緊張局勢恐讓全球經濟惡化加速，歐洲顯然已經如此。今日美股大跌，道指和 S&P 500 指數均大幅下跌，歐股和亞股也下挫。

長葉貿易集團資深商品合夥人 James Hatzigiannis 表示，「除非貿易戰解決或者出現一些充滿希望的進展，否則會持續讓油價走在低檔。但週四的走勢『是有一點反應過頭了』。」

他認為週四價格「跌得太過頭了」，所以「應該會看到一些回檔。」

供需方面，EIA 週三報告，美國上週 (5 月 17 日止) 原油庫存增加 470 萬桶，為連續第二週庫存增加。此外，上週汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬痛。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 1.913 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.2%，收每加侖 1.962 美元。

Steeves 指出，美國和伊朗之間因制裁相關的紛爭導致了中東緊張局勢，而這也是油價的關鍵支撐力，「如果波斯灣沒有出現進一步供應中斷的現象，那麼 WTI 原油價格當然會下降，因為美國庫存已經超過了 5 年均線。」

然而，一些商品分析師對 Brent 原油價格前景抱持相較樂觀的看法。

巴克萊商品研究分析師 Amarpreet Singh 報告提到，「我們預期，OPEC 持續減產，加上需求旺季來到，未來幾個月會支撐 Brent 價格升至每桶 70-75 美元。」

然而，他也承認經濟背景和貿易惡化的風險。「由於保護主義以及貿易加權的強勢美元，全球經濟活動的成長意外劇烈放緩，這是我們對價格前景預期的主要下行風險。」

在談到 OPEC + 會議，Hatzigiannis 指出，雖然沙國聲稱不會增產，但在會議前不斷傳出的消息「將讓交易者質疑，OPEC 究竟會怎麼做。」

「增產不符合他們最佳利益，以基本面來看，油價不該是現在這個價位，因為我們供應量不足。」

近期有未證實的傳聞消息指稱，OPEC 將決定更換下次會議日期，將原本 6 月 25 日至 26 日的開會日期挪至 7 月的第一週。目前的減產協議至 6 月底到期。

其他能源商品

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.5 美分或 1.4%，收每百萬 Btu 2.578 美元。

EIA 週四報告，上週天然氣庫存增加 1000 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均估計上週天然氣庫存增加 1030 億立方英呎。