安撫農民！川普將撥款160億美元以抵銷貿易戰損失

中美貿易戰持續升級，中美兩方都在為本月初宣布了新一輪的關稅關稅加徵，美國農民受到的打擊最為嚴重。對此，川普政府在週四 (23 日) 宣布，將提供 160 億美元的補助金來幫助美國農民，免受美中貿易戰一直以來所帶來的傷害。

今年 5 月 10 日，美國上調中國價值 2000 億美元商品的關稅，從 10% 增加至 25%，加徵關稅的商品包括穀物、燃料、建材等。中國隨後也採取了報復性行動，對美國農產品和機械等加徵了關稅。

美國農業部長 Sonny Perdue 表示，總統川普為農民提供的補助金，將打擊中國通過關稅來傷害美國的努力。「川普總統認為中方想做的事情曠日廢時且不會奏效。中國的經濟比我們的農業經濟受到的傷害更多，這也是為什麼川普總統會授權這項 160 億美元的補助計劃。」Perdue 說道。

Perdue 也表示，對農民補助金的支付將來自於美國預期通過關稅從中國獲取的資金。補助計畫將分 3 個階段直接向農民撥款，第一階段則預計在 7 月底完成。不過 Perdue 同時也擔心，對進口商關稅的加徵將以價格上漲的形式轉嫁給美國消費者。

數據顯示，美國農場目前有 35% 的營收來自於出口。科羅拉多農業局 (Colorado Farm Bureau) 副主席 Carlyle Currier 曾表示，中美貿易戰的家具給美國農產品帶來了很大的壓力。他表示：「雖然我們支持政府致力於讓中國放棄不公平貿易的目標，然而農業很難承受這樣的負累。」

中國對美國加徵關稅主在是在農產品方面，其中包括大豆、蘋果、肉類等等。美國農民是川普重要的票倉，卻也受貿易戰關稅影響最大，特別是有將近 60% 以上的美國的大豆出口至中國。為此。美國農業部在去年就曾進行 120 億美元的農業援助計劃，提供美國農民貸款與補助等。