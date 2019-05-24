一圖看懂：貿易戰下晶片股慘況

大型晶片股對中國的曝險程度 VS. 自 5 月 3 日以降的收益表現

調研機構 Ned Davis Research 認為，中美貿易戰期間，投資者應該關注大型晶片股，例如高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US) 和博通 (AVGO-US)。

該機構指出，高通 2018 年營收 67% 來自中國、美光則有 57.1% 營收靠中國，博通和德儀 (TXN-US) 也有 40% 以上的營收來自中國，其餘如應用材料 (AMAT-US) 、英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 對中國的曝險都超過 20%。

再加上 Analog Devices (ADI-US) 和 Lam Research (LRCX-US)，這些股票自從美國本月初威脅要再對中國貨品提高關稅後，就大幅走跌。

自 5 月 3 日以來，高通下跌近 13%、美光下跌約 18%，這其中表現最好的是應用材料，跌幅僅有 6.1%，但也遠遜於同期 S&P 500 的表現。

此外，美國宣布封殺華為之後，晶片股也備受壓力。(川普 5 月 15 日頒發行政命令，要求美國企業若想與華為有商業往來，就必須取得許可證，隨後又宣布此封殺令暫緩 90 日執行。)

Ned Davis Research 投資研究分析師 Rob Anderson 週四報告提到，「科技公司的風險在於，如果這種趨勢持續下去，中國也會對美企業報復，使其難以在中國營運。」

「就目前而言，我們對此產業維持『符合大盤權重』的評價，我們將靠我們的產業模型取得線索，並密切關注貿易狀況。如果貿易戰引起整體經濟放緩，或者疲弱擴散至軟體支出，我們可能會調降此產業的評價至『低於大盤權重』。」