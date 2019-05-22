美政府大動作防堵華為 上游晶片廠至下游電信商全面跟進封殺

美國政府大動作防堵華為，目前除上游包括英特爾、高通等晶片大廠，及射頻元件廠 Lumentum 等表態停止供貨外，下游包括日本、英國電信通路商也跟進延後上市或停止新機預約，而國內電信業者今 (22) 日大多表態，現有華為手機仍會繼續銷售，但存貨銷售完畢將會停止進貨，也不會進貨新機販售。

中華電信證實，將不再進貨華為新品銷售，已開賣的舊款手機雖將持續販售，但庫存銷售完畢就正式停賣，未來將視後續發展情況，再考慮是否重新開賣華為手機。台灣大則說，華為新款手機將不支援 Google 相關服務，因此也將停止銷售華為新機型，而從國家安全層次考量，則敦請政府能盡速就哪款手機有國安疑慮，提供明確指示。

遠傳與台灣之星將會繼續依照消費者需求，販售架上現有的華為機種。亞太電信也將持續銷售架上華為手機，但未來新品則依照原廠規劃，再另行公告。

在國內電信商對外表態之前，包括日本電信商軟銀、KDDI 都已宣布，原訂將在本月搭配旗下電信服務，推出的華為新機 P30 lite，計畫也將延後，而 NTT docomo 也在考慮是否停止接受華為新機預約。英國電信商 Vodafone 也宣布暫停華為 5G 手機預購，而英國電信 BT 旗下的 EE 將推出的 5G 網路服務，也不會支援華為新機。

除下游通路紛紛表態停止販售新機外，華為上游供應商包括晶片設計廠 ARM，晶片大廠英特爾、高通、博通、賽靈思，及射頻元件廠 Lumentum、Qorvo，也宣布停止與華為的業務往來，台廠相關供應鏈營運也恐因此受影響。