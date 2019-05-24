SpaceX發射60顆衛星群 全球衛星網路就定位

特斯拉 (TSLA-US) 總裁馬斯克旗下的太空探索科技公司 SpaceX，該公司發展的 Starlink 衛星群計畫，週四 (23 日) 發射首批 60 顆小衛星，將是馬斯克未來建立全球衛星互聯網路，提供寬頻服務的關鍵。

「獵鷹 9 號」火箭搭載的 60 顆衛星，於週四 (23 日) 當地時間晚上 10 點半發射，預計衛星在火箭發射後約一小時，將釋出 60 顆小型衞星釋出，送往近地軌道。每枚小型衞星重 227 千克，此次的搭載成為 SpaceX 火箭有史以來最重的運載物。

馬斯克表示，全球衛星網路的開發，對總部位於加州的霍桑市是重要資金來源。馬斯克於 2002 年創立了 SpaceX，最終目標是讓人們能夠生活在其他星球上。

馬斯克比亞馬遜執行長貝佐斯，還要早發射自家的 SpaceX 衛星，馬斯克一直力求將人類送上太空，甚至登陸火星，在火星上生活。

「我們認為這是 SpaceX 產生收入的一種方式，可用於開發更先進的火箭和宇宙飛船」馬斯克在上週的電話會議上告訴記者，因為大風導致原定計劃的發射時程被取消。馬斯克認為這是人類在火星上建立一個自給自足的城市和月球基地的關鍵。

SpaceX 的載人太空船 Crew Dragon，3 月份時將本此任務名為 Demo-1，於加州甘迺迪航空中心，利用獵鷹 9 號火箭進行發射，這項消息有可能會拖延馬斯克發展全球衛星網路的計畫。