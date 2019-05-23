〈台橡展望〉持續發展高級鞋材、特用化學產品 拚今年銷量成長4%

台橡 (2103-TW) 去年在轉投資事業挹注下，儘管有美中貿易戰、市場需求疲弱的壓力，仍維持穩定獲利，台橡總經理蔡偉強表示，公司將持續藉由高級鞋材增長、新區域市場擴張、把握特用化學產品的投資機會，今年目標是完成新廠房建置，並努力達成銷售量 4% 的成長目標。

展望未來，蔡偉強表示，台橡將持續朝向特用化學方向發展，包含在中國南通新建高端氫化熱可塑性彈性體 (SEBS) 的 2 萬噸生產線，預計今年底正式商轉，新產線主要鎖定在輸液帶、流管等醫療用途應用領域上，另外位在越南平陽新設的 7000 萬噸高級鞋材 (ASM) 生產線，也預計今年底完工，明年上半年啟用。

蔡偉強表示，台橡積極開拓非輪胎應用市場，藉由產品優化提升高級鞋材及特用化學品的銷售比重，去年特用化學品銷售占比公司整體營收的 47%，保守預估今年比重將維持或小幅提升，去年 8 月也在高雄岡山廠新增 1 條高級鞋材產線，使岡山廠年產能增加 1200 噸，達 9200 噸，成公司營運的重要動能。

面對大環境不佳，蔡偉強坦言合成橡膠利潤沒特用化學品好，但公司並不會放棄本業，強調量大仍有一定的貢獻跟表現，雖然整體來看，今年汽車輪胎事業仍呈現疲弱狀態，將持續調整營運、操作、採購、銷售及生產模式。

另外，面對美中貿易戰造成全球經濟衰退，需求減緩，蔡偉強表示，這是無可否認的影響，在需求面的挑戰，將調整中國主要市場的策略布局、加速開發特用產品，並持續擴展版圖，開發包含越南等地的新市場，以避開貿易戰所帶來的一些衝擊。

蔡偉強表示，今年公司的整體表現要好，還是取決於大環境，重點還是控制好能控制的部分，持續發展高級鞋材、特用產品線、維持合資廠的穩定，並完成新設廠房的新建。