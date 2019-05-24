彰銀案最高院發回更審 經營權官司重回原點

彰化銀行 (2801-TW) 經營權官司，高院判決台新金 (2887-TW) 為財政部最大股東時，財政部應支持台新金指派過半董事席次，財政部不服上訴，最高法院昨 (23) 日廢棄原判決，發回高院更審。財政部對此表示尊重，並對於最高法院認為，兩造即使有契約關係，也要有合理期限，以免不利公司治理表達感謝之意。

台新金 2005 年 7 月斥資 365 億元取得彰銀 22.55% 股權握有彰銀經營權，2014 年 12 月股東臨時會董事改選，財政部取得 6 席董事重掌經營權，台新金對財政部提民事訴訟，雙方為經營權官司纏訟迄今。

二審高等法院判決，台新金與財政部間的契約，不是表決權拘束契約，即便是表決權契約也沒有違反公序良俗，認定契約有效，判決當台新金是彰銀最大股東時，財政部應支持台新金取得過半董事席次，財政部不服，向最高法院提出上訴。

根據最高法院新聞稿，最高院認為，二審判決財政部支持台新金控取得經營權的時間是否超過合理範圍，造成股份與表決權長期分離，對公司治理不利，而其仍應受其拘束，是否有違公序良俗？認為二審判決並非沒有探求空間等理由，因此廢棄二審原判決，發回更審。

財政部強調，關於彰銀經營權，財政部始終主張兩造並無契約關係存在，即便有契約關係存在，也應該有合理的期限，避免造成股權與表決權長期分離，影響公司治理，將繼續秉持公股管理立場，維護全體納稅義務人權益。