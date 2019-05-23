〈台橡展望〉轉投資事業挹注 力拚多元發展持續成長

台橡 (2103-TW) 去年受到天然橡膠低價、汽車輪胎市場疲弱、美中貿易戰等因素影響，造成需求放緩，但在轉投資事業挹注下，包含與印度石油的合資公司、南通阿朗及台橡宇部，營運表現皆大幅提升，讓台橡去年在大環境不佳的情況下仍有一定營運成果，展望今年，台橡總經理蔡偉強表示，在特用化學品的挹注下，力拚持續成長。

蔡偉強指出，去年成功扭轉劣勢並改善轉投資事業營運績效，在印度合資事業的開工率達 8 成以上，接近滿載的情況，目前包含在中國南通及越南的新產線也都正在建置中，預計今年底完工，明年投入生產，後年將對營運帶來實質收益。

蔡偉強說，去年受惠印度調升輪胎反傾銷稅，刺激市場正向成長，台橡與印度石油 (India Oil) 的合資公司，貢獻台橡獲利約 2.01 億元，相比 2017 年的 9 千萬成長 123%，南通阿朗 (ARLANXEO) 的合資公司，去年貢獻台橡約 4 千萬獲利，台橡宇部 (UBE) 的合資公司，也在去年營運轉虧為盈。

台橡去年稅後純益達 11.92 億元，每股純益 1.44 元。

另外，台橡在轉投資公司持股狀況，印度石油的合資公司持股 50%、南通阿朗持股 50%、台橡宇部持股 55%。

蔡偉強表示，中國市場成長放緩甚至小幅衰退，部分小廠更因合成橡膠報價受到壓抑有減產或關廠的狀況，加上美中貿易戰導致全球經濟成長放緩，市場需求長期呈現供過於求狀態，確實對公司業務造成不小壓力，但在熱可塑性橡膠 (TPE) 及高級鞋材 (ASM) 等特用化學品占比逐步提升及轉投資事業挹注下，展望今年將持續帶動公司營運多元發展。