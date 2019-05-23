調查：9成日企將採用日製5G設備 僅2成對5G有所規劃

根據路透社在 5 月所作的調查顯示，目前日本國內只有 2 成不到的企業，打算在公司業務上活用 5G 技術。其主要的問題背景，在於可活用大規模數據的高階 IT 人才，在數量上嚴重不足。而在 5G 通訊設備的採用上，大多數日本企業傾向選擇日本自家的通訊企業，捨棄在全球市場具有競爭優勢的中國華為或美國高通。

5G 具有低延遲、超高速、高網路容量等特性 (圖片：AFP)

路透社在 5 月 8 - 17 日的這段期間，向日本 478 家企業送出問卷，並取得約 220 家企業的答覆。

當中，有 19% 的企業表示，在 5G 的活用上有具體計畫或是正在檢討當中。在活用上進行檢討的，是 3 - 5 成的情報通訊、電機，以及運輸用機器等企業。

在具體用途上主要包含

無線通訊用天線測定裝置與模擬軟體在業務上的活用 (金屬、機械業)

建設機械的遠距操作 (服務業)

加速在 IoT 物聯網上的對應 (機械業) 等等

另一方面，非製造業的態度則是趨於消極。在「零售」、「不動產、建設」，以及「運輸、電力、瓦斯」等，當中約有 9 成的企業表示「並未特別作出檢討」。

主要瓶頸在於無法確保足夠的人才。有 91% 的企業表示，在 AI 人工智慧及 IoT 物聯網方面，未能充分確保足夠的人才。而在去年 12 月所作的調查中，在相同問題的回答上為 93%，狀況上並未出現變化。

就算企業們能夠即時進行大量數據的傳輸，但也缺乏能夠對資料進行分析，或是活用大數據的高階技術人員。

而在 5G 通訊設備方面的調查，有 88% 的企業表示，將會採用日本的通訊企業。只有不超過 2% 的日本企業，願意在「運輸用機器」與「情報通訊」上，使用華為等中國企業的產品。

有日本機械業者表示「中國企業雖然具有絕對優勢，但是考量到情報外洩的風險，很難進行採用」。另有零售業者認為「在無法排除對國家安全保障造成疑慮的情況下，不可能採用那些企業的服務。很有可能對公共事業造成危害」。

而在美國高通等選項方面，只有部分的日本電機相關企業表示可能採用。而在北歐的易利信等通訊大廠方面，則沒有任何一家日本企業提及。

有造紙業提到「和性能相比，更注重維護方面的問題。因此決定選擇日本國內的廠商」。另有精密機器的企業認為「外資企業在許多面向上伴隨著不安」。有多數的日本企業也都抱持著同樣看法。