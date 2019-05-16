美國反對華為 全球5G推出恐延後

美國採取行動，讓華為公司與美國企業做生意的難度大增，此一行動可能威脅到華為的供應鏈，進而讓全球 5G 服務的推出因而延後。

川普政府週三將該中國科技大廠列入外國企業的黑名單，在未獲核發證照的情況下，將無法取得美國出口商的零件。此外，川普政府還發布一項行政命令，禁止該公司在美國進行銷售。

華為是全球最大電信設備製造廠，自十餘家美國企業購買重要零件，包括高通，美光與英特爾。據統計，去年底，美國企業佔華為主要供應商逾三分之一。

Jefferies 經紀公司分析師在週四發布的報告中說：「這將衝擊到華為在美國的供應鏈，並可能延後 5G 在中國推出的時程。」該報告並稱，這種情況將是中國採用此一新科技的夢魘。

除了中國外，華為還在全球各地簽訂了數十項商用 5G 合約，包括歐洲 25 項，中東 10 項。若華為無法自美國供應商採購零件，將很難履行這些合約。

去年，白宮設定一項類似出口限制，一度使得另一家中國科技競爭對手中興通訊 (ZTE) 陷入癱瘓。那次限制係因中興通記違反了對伊朗進行的制裁，直到該公司同意繳交 10 億美元罰款，改組管理階層，並讓一個美國監督小組進入董事會，該禁令才得以取消。

分析師說，華為的情況較中興通訊要好一些。

Fitch Solutions 公司分析師在發布的報告中說：「此一行政命令將對華為業務造成衝擊，但程度上，將不如中興通訊嚴重。因為華為可用自家產品，替代部份美國企業的零件。」

華為已為供應鏈中斷，預先有所準備。該公司於 3 月說，已將供應商分散，並儲存了重要零件，確保業務持續進行。