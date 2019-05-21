不發臨時執照 中國5G商用10月1日啟動？

中國媒體引述業內人士指出，中國政府計劃將於 10 月 1 日起在中國 40 個城市展開 5G 商用，中國的基地台將由華為、中興通訊及愛立信提供。

業內人士表示中國將不會發放臨時執照，而直接進行 5G 商用，主要為了向中共建國 70 週年獻禮，而該消息來源則是中國三大電信商。

若消息屬實，中國將成為繼韓國與美國之後，全球第三個啟動 5G 通信技術的國家。

根據消息指出，10 月 1 日，中國聯通、中國電信和中國移動將開通 3 萬～5 萬不等的基地台，訊號範圍覆蓋中國 40 多座城市。這比韓國和美國覆蓋的城市範圍要廣。

中國在 5G 通訊已成為領先者

華為表示中國是全球少數進入 5G 世代的國家，顯示中國通訊技術已經從 2G 的跟隨者，一路成長到領先者。在 4G 通訊標準中，歐美掌握產品製造不可或缺的標準必要專利（SEP）。如今在 5G 通訊標準之下，中國已明顯增加存在感。

(資料來源: strategy analytics) 美國 5G SEP 全球市占排第一，中國第二。

至於對消費者來說更關心何時能夠買到價格親民的 5G 手機。華為表示預計在 2020 年底或 2021 年將出現千元人民幣的 5G 機種。

目前 5G 手機還聚焦在高階機種上，主要介於 800 美元～1000 美元價格區間。不過預估今年底 5G 手機價格能更親民，大約介於 400 美元～500 美元，而明年底則是 200 美元～300 美元。