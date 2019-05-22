尖牙股即將失寵？分析師：科技股巨頭準備進入監管雷達

四大尖牙股 (FANG) 過去對美股此輪牛市的上漲動力，做出許多貢獻，但如果一味認為可以永遠依靠它們，似乎並非明智的想法。

美銀美林個股與量化投資策略師 Savita Subramanian 近期所分享的觀點中認為，個股投資人應當早點擺脫尖牙股，才是比較安全的做法。

臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、網飛 (NFLX-US)、谷歌 (GOOG-US)、蘋果 (AAPL-US) 等科股類股主要核心，之前一直是推動美股牛市上漲的最大動力，如果從近 4 年數據來看，它們的漲幅在 16.4% 至 44.8% 之間，比起 S&P 500 指數的 8.5% 漲幅而言，報酬率是好得多。

但 Subramanian 認為，科技股巨頭們有其風險存在，因為近期愈來愈多聲音認為，像臉書這樣的主流社群媒體，應該受到更嚴格的管理；而谷歌、亞馬遜也遭到反壟斷訴求纏身，被批評為阻礙創新與競爭。

長此以往，監管機構不太可能坐視不理。雖然科技公司不像 10 年前的金融機構，它們不會直接造成市場的系統性風險，但關於個人隱私的議題愈來愈受注目，加上這些科技巨頭對市場與社會的影響力日增，很難不讓監管機構擔憂。

投資專家 Michael Henage 也分析，從臉書的財報可以得知，該公司的營收與用戶成長都在放緩，財測又顯示未來支出成長將大於營收成長。臉書股價的成長動能可能也會受限。

再加上，祖克伯披露臉書的未來方向，將會更加注重隱私，如此就與過去所畫的大數據廣告收入大餅背道而馳了。在在都顯示出，科技股龍背後的烏雲正在快速靠近。

這並不是說科技龍頭立刻就會開始暴跌，但如果投資人考慮轉換投資部位的話，分析師建議，金融股之後將受益於週期循環，且目前相對便宜。而公用事業類股和金融股都屬有配息、行業有良好管理、風險較低，但公用事業股目前本益比過於偏高。