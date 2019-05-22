若中國祭出報復禁令 高盛：蘋果獲利恐大減29%

根據《彭博社》報導，投行高盛預估，若中國祭出「報復禁令」，限制 iPhone 在當地的製造與銷售，蘋果 (AAPL-US) 獲利恐因此大減 29%。

蘋果股價承壓。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週三 (22 日) 下午 5 點 33 分，Investing.com 報價顯示，蘋果盤前股價下跌 0.72%，至 185.25 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛分析師 Rod Hall 於最新報告中寫道，iPhone 供應鏈大部分都在中國，倘若北京當局藉由某些手段，限制 iPhone 的製造與銷售，蘋果恐難在短時間內因應，假如此事成真，蘋果的獲利估將大減 29%。

高盛將蘋果的股票評級維持在「中立」，但將目標價從 184 美元，下調至 178 美元。

美國政府對華為祭出禁令，導致美中爭端加劇，雖然美國商務部日前發布為期 90 天的臨時許可，允許華為購買美國產品，藉以維持網路營運、手機軟體升級等業務，但華為創辦人任正非表示，90 天的寬限期，對華為沒有太大意義，「因為我們已經準備好了，不需要這 90 天。」

任正非說，早在 1 年前，華為就受到美國實體管制，但美國政客的行徑，低估了華為，華為 5G 發展不會受到影響，「別人在兩三年內，肯定追不上華為。」

美中貿易爭端持續升溫，中國消費者已開始對包括 iPhone 在內的美國產品，發起抵制行動。

Wedbush 分析師 Dan Ives 估計，美國對華為祭出禁令，iPhone 在中國的銷量，可能會在未來 12 至 18 個月，下滑 3% 到 5%。