美股盤中─貿易戰擔憂 股市走低 高通帶動科技股下跌

貿易戰擔憂，徘徊不去，美國股市週三中場回檔。高通與零售股下跌，亦壓低了市場氣氛。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 69.17 點或 0.27% 至 25808.16。

Nasdaq 指數下跌 24.35 點或 0.32% 至 7761.38。

S&P 500 指數下跌 5.97 點或 0.21% 至 2858.39。

財政部長梅努欽告訴 CNBC 電視台說，並未安排前往北京重新進行貿易協商的行程。該消息降低了中美貿易戰很快解決的希望。

本月初，川普總統將 2000 億美元自中國進口商品的關稅由 10% 調高至 25%。中國亦隨即將 600 億美元自美國進口商品的關稅調高至 25%。

根據南華早報報導，此一行動，加上美國打壓中國電信大廠華為，促使中國重新思考與美國的經濟關係。該報導說，中國考慮減少購買美國的天然氣。2017 年，中國購買美國原油與液化天然氣價值 63 億美元。

高通股價大跌 10.4%。一名美國法官裁決該晶片廠在手機晶片領域，以非法方式打壓競爭，違反了反托拉斯法。

本月以來，高通股價一直受到壓力，本月至週二收盤為止，其股價下跌了 9.7%。

美國近來將華為列入黑名單，限制該公司在美國的業務。但週一，美國放寬了部份限制，美國股市週二因而上漲。

零售股亦受到壓力。Lowe’s 股價大跌逾 11%，該公司公布獲利低於預期。Nordstrom 股價下跌 9.4%，該公司公布營收與獲利均低於預期。

但 Target 股價上漲逾 9%，該公司公布獲利與營收均高於預期。

台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布 5 月會議記錄，為市場所矚目。在該次會議中，Fed 決議維持利率不變，並暗示短期內，不會變動利率。