90天臨時許可無意義！任正非：華為早已做好準備

華為創辦人任正非今 (21 日) 接受央視等媒體採訪時強調，90 天限期對華為來說沒有太大意義，華為早在一年多前就受到美國實體管制，因此早已做好準備應對，華為的 5G 技術不會受到美國打壓影響。並表示未來若出現晶片供應困難，還是有備份晶片，因此不必擔心。

美國商務部 16 日發布聲明表示，將華為列入出口管制實體名單，所有美國供應商皆須得到美國政府同意才能向華為出售產品。據悉，許多大廠像是高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US)、英特爾 (INTC-US) 等皆被美國政府告知，將終止與華為的供應協議。

然而，美國商務部昨 (20 日) 核准華為臨時許可證，給予該公司及其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，允許華為購買美製產品，避免中斷現有網路及設備運作。

針對美國禁令可能影響其智慧型手機生產，任正非表示，即使與美國發生衝突，也不會因此排斥使用美國晶片。若未來出現供應困難，自家公司也有備份晶片，因此不必太擔心。

華為旗下晶片公司海思總裁何庭波也在 17 日發布的員工內部信提到，將啟用「備胎」計畫，將過去打造的備胎全部轉正，強調公司量產能力還是很大，不會超出公司的負增長，未來新產品也會走向「科技自立」。

不過，彭博社引述業界人士說法，認為華為高度仰賴美國半導體產品，若川普持續落實禁令實施，迫使美國零組件廠商停止供貨，預計還是會對華為的手機生產造成重大打擊。