美政府推遲對華為禁令90天 谷歌終止合作計畫喊卡

據報導，美國商務部在週一 (20 日) 宣布暫時放寬了對中國華為的部分貿易限制，以減少禁令對華為全球電信業客戶所帶來的影響。谷歌先前終止華為手機上功能權限的計畫也因而暫停。

美政府宣布將推遲對華為禁令 90 天，直到 8 月中為止，美國商務部將發出臨時許可證，允許華為購買美國製造的產品，以維護現有的網絡服務，並為現有的華為手機提供軟體更新。美國商務部長 Wilbur Ross 在明中表示，新的授權旨在給華為及其合作夥伴一些時間做出其他安排和處理。

「此舉的目標在於防止網路、電腦和手機系統崩潰。這並不是投降。」華盛頓前商務部官員 Kevin Wolf 表示。

華盛頓貿易律師 Douglas Jacobson 表示：「這項舉措顯示了華為商品和技術在全球的普遍存在，以及美國施加限制所會產生的的影響。」

在美政府祭出禁令之後，谷歌、英特爾、高通、博通等美國科技大廠為配合政策皆陸續中止對華為的關鍵零組件供貨。在谷歌暫停與華為的業務後，華為新的手機將無法再使用或更新谷歌的軟體和技術系統服務，包含 Gmail、YouTube 以及 Android 作業系統等。

不過，知情人士表示，在美政府宣布將給華為發出短期臨時許可證後，谷歌暫停了終止華為手機上功能權限的計畫，讓華為能繼續使用谷歌軟體。

華為和谷歌對此皆沒有發表任何評論。

另一方面，美國商務部也表示將持續評估是否要將豁免延長至 90 天以上。