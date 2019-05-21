IHS：Q1手機出貨量連五衰 華為獨領風騷

今年第一季全球智慧手機市場延續過去四個季度疲弱的趨勢，整體出貨量持續下跌。根據 IHS Markit 智慧手機出貨預估數據顯示，今年第一季，全球智慧手機出貨達 3.27 億支，年減 5.5%。

(資料來源: IHS，鉅亨網製表)2019 第一季全球智慧型手機出貨量概況。(單位: 百萬支)

IHS 表示今年第一季各手機品牌廠中，最大亮點在華為，其第一季出貨年增 50%，達 5910 萬支，成長幅度與去年第四季幾乎相同。

IHS 指出華為持續深耕歐洲及中東非洲地區，第一季在這些區域出貨年增逾 60%。在歐洲市場，華為已經成為消費者接受度很高的品牌，在高階產品方面能夠直接與三星及 Apple 競爭，同時華為也正在把產品擴張至其他價格區間。此外，華為在中國市場年增也超過 42%，出現逆勢成長。

不過，業內已指出美國封鎖華為的政策，可能會衝擊今年下半年華為手機的出貨量，就算華為已備好一年的存貨，但在 Google 配合美國政府停止支援華為手機 Android 系統，以及其它熱門 App，包含 Google Play 商店，Gmail 和 YouTube 等情況下，這將嚴重影響消費者選擇手機的傾向。

即使華為預留後路將推出自身手機作業系統，但能保住多少國際市場比重仍有待商榷。

至於蘋果，IHS 數據顯示今年第一季出貨 4380 萬支，年減 16%。蘋果面臨的挑戰從去年第四季開始並未消除。目前蘋果正在透過降低 iPhone 售價換取銷售量。

Apple 的小幅度降價可能有機會在中國市場吸引部分消費者，但在日益成熟的智慧手機市場中，蘋果的低性價比正在面臨著潛在挑戰，目前來看蘋果也缺乏短期刺激手機銷量的方案。

此外有分析指出，蘋果銷售存在另一個不確定因素在於，美中貿易戰火是否會波及蘋果，需持續關注。

IHS 表示全球智慧手機市場集中度持續提升，全球前三大品牌占據 54% 的市場比重，而前六大品牌則占據 77% 的比重。對於許多手機品牌來講，未來的手機業務將越來越難。

如 LG 的手機業務明顯在掙扎中，其最新的旗艦機型因缺乏獨特且具有吸引力的創新，已很快淹沒於機海之中。至於頗受非洲消費者喜歡的 Tecno 品牌，目前在部分非洲區域正面臨來自華為的挑戰。