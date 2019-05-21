8K推廣慢 IHS大幅下修出貨預估

IHS 大幅下修今明兩年 8K 電視的銷售數據，主要因為美國市場能見度不高，且市場對中國品牌反應冷淡，遠不如原先預估。IHS 在去年 10 月曾預測，今年全球 8K 電視出貨量將超過 43 萬台，但現在已下修至 13.85 萬台。並且將 2020 年近 200 萬台的預估量調整為 63 萬台。

IHS 指出 2018 年 8K 全球電視僅出貨 18,600 台，其中，北美出貨 200 台、歐洲出貨 9000 台（大部分在西歐）、日本 6600 台、中國 1500 台，及亞太市場其他國家 1300 台。

此外，IHS 技術、媒體和電信執行董事 Maria Rua Aguete 認為美國市場的通路商仍不相信 8K，且只列出一款 85 英吋三星 8K 機型的需求清單。

相較之下，消費者技術協會（CTA）於今年 1 月在 CES 上發布的預測顯示，美國 8K 電視出貨量在 2019 年將達 20 萬台，2020 年 50 萬台，2021 年 120 萬台，2022 年為 150 萬台。

不過，CTA 表示將在 7 月份更新上述預測時，重新檢視所有預估數字，但目前尚未對數字作出調整。

Moor Insights & Strategy 分析師 Mark Vena 則表示，對於 8K 電視能吸引主流消費者挑腰包抱持懷疑態度。現階段推廣 8K 主要的障礙，在於沒有足夠有意義的節目內容能清楚地展現出 8K 的高畫質有特別出眾之處，尤其是與 4K 相比。

此外，有線電視供應商在升級機上盒與建置 8K 基礎設施的進度過於緩慢，同時目前 4K 電視產品性價比高，影響消費者換機意願等均是延後 8K 普及的因素。

而產業界人士同樣對 8K 表達悲觀看法，認為目前產業界仍在努力將 4K 普及化，所以 8K 不會很快出現。或許有一些特效電影可以從 8K 中受惠，但除此之外，無論是對節目內容，還是對於 8K 電視，都沒有看到太多的需求。

由於日本將在 2020 年舉辦奧運會，日本政府特別主打以 8K 技術規格播出，但就算日本在 8K 的相關配套已較其它國家領先，但 IHS 的最新預測中，日本的出貨量也未特別突出。

不過，IHS 認為中國有機會成為 8K 電視最有前景的市場。IHS 預估，中國 2019 年 8K 電視出貨量將成長至 4.6 萬台，2020 年將達到 36.9 萬台。至於中國對 8K 需求熱烈主要反映文化和供應鏈的因素。

IHS 進一步指出，與美國和歐洲不同，電視在中國是一種地位的象徵。但這不代表做 8K 電視的製造商就能因此獲利，因為中國電視市場的定價非常殘酷，65 英吋機型才能達到損益兩平，所有較小尺吋的電視都在虧損。