Nike、愛迪達致信川普 稱關稅措施將產生「災難性」後果

Nike 公司、愛迪達公司和其他鞋類巨頭敦促美國總統川普重新考慮他對中國製造鞋類加徵之關稅，稱這項政策對「我們的消費者，我們的公司和整個美國經濟都是災難性的」。

總共有 173 家公司簽署了一份致總統的公開信，日期為周一並發布在行業貿易協會的網站上。它還被發送給了財政部長梅努欽、商務部長羅斯和國家經濟委員會主任庫德洛。

「我們代表數億名鞋類消費者和數十萬名員工，要求您立即停止增加他們稅務負擔的行為。」該集團表示。「您提出的對所有來自中國的進口產品加徵關稅的建議是在要求美國消費者買單。現在是結束這場貿易戰的時候了。」

由於川普威脅要對中國商品加徵高達 25% 的關稅，美中之間持續的貿易緊張局勢已經升級。上周，美國貿易代表辦公室發布了一份價值約 3,000 億美元的產品清單，這些產品可能面臨更高的進口關稅，包括所有類型的鞋類，從運動鞋到涼鞋。川普將與中國國家主席習近平在下個月討論關稅問題。

川普一再表示中國將支付關稅，而他的批判者認為這是誤導性或錯誤的。本月早些時候，庫德洛表示，「雙方」都將付出代價。

「作為一個每年面臨 30 億美元關稅的行業，我們可以肯定的說，進口鞋的成本增加將對美國鞋類消費者產生直接影響，」信件稱。

這種情緒在整個行業中引起共鳴。「我們沒有足夠吸收這些影響，」Wolverine World Wide Inc. 也在這封公開信上簽了字，其全球運營總裁 Michael Jeppesen 表示。「唯一的方法就是傳遞給消費者。」

鞋業貿易協會美國鞋類分銷商和零售商協會估計，關稅將使美國消費者每年額外花費 70 億美元。這些公司在信中表示，這些成本會對工薪階層造成不成比例的影響。