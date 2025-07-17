〈美股盤後〉川普否認擬撤換鮑爾傳聞 標普收漲0.32% 那指續創新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-17 05:37

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美國總統川普傳出計劃撤換聯準會主席鮑爾，引發美股週三 (16 日) 劇烈震盪。儘管川普事後否認相關報導，市場對其可能動手的憂慮仍未完全消除，三大指數終場翻紅收高。

川普否認擬撤換鮑爾傳聞 標普收漲0.32% 那指續創新高 (圖：shutterstock)

根據 CNBC 報導，一名白宮高層官員向共和黨議員透露，川普「很可能很快」解除鮑爾職務。《紐約時報》更進一步指出，川普已草擬解雇信，並在會議中出示草稿。

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標普收漲 0.32%，道瓊上漲 231.49 點，那斯達克指數則漲 0.26%，創下今年第九次收盤新高。

同時，市場也受到最新通膨數據影響。美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 較 5 月上升；而生產者物價指數 (PPI) 雖月增率為零，但分析師警告，數據內部結構仍顯現壓力。PPI 未計入 270 億美元的關稅收入，未來勢必轉嫁至外國廠商、本地企業或消費者身上。

財報方面，多家銀行陸續公布第二季業績。儘管表現優於預期，美國銀行與摩根士丹利股價雙雙小幅下滑，高盛則上漲近 1%。市場情緒在政經不確定性與企業財報交錯影響下持續拉鋸。

美股週三 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 231.49 點，或 0.53%，收 44,254.78 點。

那斯達克指數上漲 52.69 點，或 0.25%，收 20,730.49 點。

S&P 500 指數上漲 19.94 點，或 0.32%，收 6,263.7 點。

費城半導體指數下跌 22.40 點，或 0.39%，收 5,696.21 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 21.01 點，或 0.14%，收 14,912.50 點。

標普 11 大板塊多揚升，醫療保健 (+1.22%) 與房地產 (+1.07%) 領漲。

能源類股逆勢下跌 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 1.05%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.84%。

企業新聞

荷蘭半導體設備大廠 ASML 第二季財報亮眼，營收、獲利與接單皆優於預期，反映先進製程設備需求強勁。但公司示警地緣政治不確定性升高，明年業績恐怕無法有成長表現。ASML ADR (ASML-US) 暴跌 8.33% 至每股 754.45 美元。

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 宣布將於今秋推出六座位版本 Model Y，推動股價勁揚 3.50% 報每股 321.67 美元。

支付業者 Global Payments (GPN-US) 因傳出遭避險基金 Elliott Management 入股，市場信心提振，該股猛漲 6.51%。

經濟數據

美國 6 月 PPI 年增率報 2.3%，預期 2.5%，前值 2.7%

美國 6 月 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 3.2%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析

RSM 美國首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示，隨著關稅帶來的通膨壓力逐步反映在耐用品與非耐用品的進口價格上，美國整體通膨正呈現緩步上升趨勢。

他指出，這也引發了市場關注：「目前服務業與住房通膨雖較早前稍有緩解，仍處高檔，是否能進一步降溫，進而抵銷耐用品價格的明顯上漲？」

布魯金斯學會高級研究員、前高盛首席外匯策略師 Robin Brooks 則指出，關稅效應已開始顯現，並預期隨著企業庫存逐漸減少，這股壓力將進一步加劇。

Aviva Investors 高級經濟學家暨策略師 Vas Gkionakis 也表示，目前尚未在通膨數據中看出關稅的明確傳導效應，但未來不排除出現這樣的趨勢，關鍵在於其發生的時間點與衝擊程度，仍有待觀察。