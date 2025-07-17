美國眾院議長：馬斯克與川普發生爭執後 換手機號碼 不回簡訊
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國眾議院議長強生在周三（16 日）播出的最新受訪中透露，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在川普總統的矛盾升級後，更換了手機號碼，並且不再回覆強生的簡訊。
「我給他發了一大段簡訊，之後他的號碼就換了。因為在那次爭吵後，發生了些事情。」強生在接受採訪時說：「（後來）我才意識到簡訊…… 他壓根沒看，所以我期待跟他當面交流。」
據美國《紐約郵報》報導，馬斯克與強生斷掉聯繫之前甚至沒有給他提個醒，但強生表示，這不妨礙他多次通過第三方聯繫上馬斯克，他也希望馬斯克與川普能重修舊好。
「坦率說，我認為總統本人其實也是這麼想，但目前（雙方）關係確實有些緊張。」強生說。
強生還表示，川普與馬斯克關係破裂，背後有多種因素，至於具體緣由，就留待眾人自行評判。
至於他與馬斯克現在的關係，強生說：「很明顯，我對馬斯克沒有任何不滿。」
馬斯克曾被視為川普的親密盟友，在去年聯邦選舉周期內投入超過 2.9 億美元，為川普勝選立下汗馬功勞。
他在新一屆美國政府中牽頭成立政府效率部，幫助川普大幅削減聯邦開支、大規模裁減聯邦僱員。
馬斯克 7 月 5 日在社交媒體上宣布成立「美國黨」後，有網友問馬斯克是什麼原因讓他對川普「由愛轉恨」時，馬斯克回答：「（川普）將拜登時期已處於瘋狂水準的 2 兆美元財政赤字擴大到 2.5 兆美元，這會把國家搞到破產。」
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