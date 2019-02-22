杜克新星比賽中球鞋撕裂導致受傷 Nike受指責 股價跌1%

NBA 休兵日，全美籃球焦點放在杜克大學與北卡的決戰，但全美直播的一幕，讓許多球迷及球鞋廠商 Nike(NKE-US) 嚇壞了。杜克大學的選秀狀元大熱門 Zion Williamson，在比賽開始不到 1 分鐘，在進攻時球鞋突然斷裂，造成 Zion 膝蓋受傷直接退場，排名居首的杜克也以 72 比 88 輸給排名第 8 的對手。

這次意外不僅傷了 Zion，也讓 Nike 股價週四 (21 日) 受挫，最後靠著尾盤的拉抬，才將跌幅減至 1.06%，收 83.95 美元。

Nike 股價 (圖表取自 Google)

Nike 力圖止血

Nike 除了向 Zion 致意，希望他能迅速復元外，也正力圖減損此事帶來的傷害。公司表示，「我們產品的質量和性能至關重要，雖然這是一個孤立的事件，但我們正在努力找出問題。」

Zion 受傷時穿的是 Nike PG 2.5 籃球鞋，這個系列是 Nike 與球星 Paul George 合作的產品。Nike 從 1992 年起就與杜克大學簽約，並於 2015 年延期 12 年，成為這支球隊球具獨家供應商。

Nike PG 2.5 籃球鞋於 2018 年夏季推出，在 Nike 的網站上售價 95 至 105 美元。截至週四，這個鞋款在 Nike.com 上 5 星評級中，獲得約 4 星的好評。

分析師認為影響有限

Oppenheimer 分析師 Brian Nagel 發布報告指出，他對結果感到樂觀，雖然短期可能打壓股價，但最終對公司的損害將微乎其微。

分析師的信心，來自 Nike 過去沒有重大的產品問題，足以傷害長久以來建立的品牌形象，除了 2017 年的一些 NBA 球衣容易撕裂，曾引發一陣討論。

NPD 分析師 Matt Powell 同樣認為，對 Nike 來說，這次黃金時段的事件很令人尷尬，但不會對企業產生重大影響。

不過，運動鞋的風潮近年來有所改變，也影響 Nike 的產品策略。他們正減少對高端籃球鞋的依賴，專注於輕量的跑步鞋與上班休閒鞋。

Powell 表示，隨著消費者從性能運動鞋轉向更休閒舒適的鞋子，Nike 的籃球運動鞋去年銷量下滑，籃球鞋正退流行，運動休閒鞋更為風行。