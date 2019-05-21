大摩：對中國加徵更多關稅可能引發全球經濟衰退 Fed明春降息至零

摩根士丹利表示，美中貿易戰中出現更多你來我往、針鋒相對的關稅，可能會使全球經濟陷入衰退。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管 Chetan Ahya 週一 (20 日) 在報告中說：「如果談判失敗，沒有達成協議，美國對從中國進口的剩餘 3000 億美元加徵 25% 的關稅，我們就會看到全球經濟走向衰退。」

美國總統川普對價值 2000 億美元的中國商品加徵更高的關稅，從 10% 調高至 25%，中國則宣布自 6 月 1 日開始將 600 億美元商品的關稅提高至高達 25% 進行報復。川普還威脅「很快」就會對另外 3250 億美元的中國商品加徵 25% 的關稅。

貿易緊張局勢的升級給金融市場帶來了衝擊。自川普提出關稅威脅以來，標準普爾 500 指數下跌了 3.4%，而道瓊工業平均指數則下跌了約 800 點。貿易業巨頭開拓重工 (Caterpillar) (BAT-US) 和波音 (Boeing) (BA-US) 一直承受壓力，在貿易戰中，中國營收占比較高的晶片製造商也受到了巨大打擊。

摩根士丹利表示，如果全球兩大經濟體間未能達成貿易解決方案，央行行長將調整貨幣政策，為經濟惡化提供支持。

經濟學家 Ahya 預測，聯準會 (Fed) 將在 2020 年春季之前將利率一路降至零。中國將再次將其財政刺激措施規模上調至占 GDP 的 3.5%。

Ahya 說，「但是，反射式的政策回應和正常的政策施行落後意味著我們可能無法避免收緊金融狀況和全面的全球經濟衰退。」

這位經濟學家還警告，投資人可能會低估了貿易戰的影響，因為中國可能會提出「限制購買等非關稅壁壘」。此外，Ahya 說，企業可能無法完全將成本轉嫁給消費者。