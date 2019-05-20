最近股市讓人好焦慮 現金為王就是證明

最近市場上開始出現一種氣氛，銀彈充沛的投資人，似乎對這波牛市失去信心了？

投資論壇 Tiger 21 由 750 位高資產投資人組成，其資產規模合計為 750 億美元。在今年第一季，他們將持有的現金水位提升了 20%，現金所佔比例之大，是自 2013 年初首見。而第 1 季轉抱現金的動作，也是 3 年來首度出現。

外媒報導， Tiger 21 論壇認為，目前美國投資市場面臨諸多風險，包括貿易戰、預算赤字、與北韓關係無進展等，而更多現金在手，讓他們更方便應對這些風險或其他突然出現的黑天鵝。此外，該論壇的投資人也認為，川普政府功能不良、基礎設施出問題、經濟不平等造成社會兩極化等，都是值得擔憂的事。

從以下是該論壇投資人的整體資產分布概況，可以看出不管世道如何，不動產仍然是有錢人投資的首選；只是其投資比例，較 2017 年第 2 季的 33% 滑落不少。而在股票投資上，投資上市公司的比例反而比私人還低。

不動產 26%

私人投資股份 25%

公開上市股票 22%

避險基金 5%

定息收益 9%

原物料 0%

貨幣 0%

現金與約當現金 12%

其他 1%

投資專家 Clif Droke 則表示，從近期的美股走勢可以發現，有不少投資人還是過於緊張，只要有關於一些貿易戰的風吹草動，就會出於擔憂而拋售持股。

他認為，從經濟數據看，中、美的零售銷售的確出現下降，貿易戰對於兩大強權的影響，也對全球股市帶來一些影響。但是，假設還會更多壞消息發生的市場情緒，其實是市場能夠維持多頭的最好證明。

Droke 認為，現在已經有不少投資人實踐現金為王，或是把資金轉移到其他較安全的資產上，這相對表示，美股市場現在反而比較不容易因為突如其來的賣壓波動。而觀察美股目前表現較好的族群，也大多是防禦類股，這充分說明了投資人的焦慮心情。