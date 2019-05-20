〈分析〉汽車冷卡車夯！為何美國車市出現兩樣情？

美國近年的車輛銷售已回到金融海嘯之前的水準，然而，細看車輛銷售的種類，卻出現很大的差異：汽車銷售量在 2016 年後，已出現趨緩的現象，然而卡車的銷售仍維持高檔，這背後的原因在哪裡呢?

觀察汽車與卡車的銷售佔整體車輛銷售比重，可以發現，自 2013 年左右開始出現很大的分歧: 卡車佔比由原先的五成跳升至七成，創下近年來的高水準；相對的，汽車銷售佔整體比重卻大幅下滑，只剩下三成左右。

藍: 卡車銷售比重 橘: 汽車銷售比重 柱狀: 油價 資料來源: Zerohedge

許多人認為，自 2016 年開始油價的緩步墊高，是影響汽車銷售的原因之一。然而這期間油價漲幅其實並未過大，且觀察 2018 年底油價出現下跌後，汽車銷量不增反減，顯示兩者之間正相關性可能不高。

資料來源: 紐約聯邦準備銀行

此外，在汽車銷量下滑的同時，汽車貸款的違約率正創下新高。根據紐約聯邦準備銀行統計，拖欠汽車貸款的借款人數目，達到 2010 年底以來前所未見的水準。違約率也已逼近 5%，接近 9 年新高。顯示，除了短期車價上漲的原因之外，此前美國利率的提高，帶動美國汽車貸款成本上升，也影響到民眾進一步購買汽車意願，才是衝擊車市的主要原因。

相反的，在這幾年利率提升的環境下，卡車的銷售量卻不停攀高，成長背後的重要推手，可能來自於電子商務的崛起。

根據美國人口普查局 (Census Bureau) 統計，今年第一季美國網路零售占整體零售銷售比重已達 10.2%，在不到 20 年的時間裡，翻了 10 倍以上。而電子銷售最倚重的即為物流運輸業。在美國物流運輸當中，有超過七成以上的貨物，是倚賴著卡車來送貨。

先前福特汽車 (F-US) 也表示，今年第一季北美汽車銷量優於預期的暢旺，主要來自卡車強勁銷售的推升。因此，過往在實體銷售的時代中，已扮演要角的卡車，預期在電子商務盛行的趨勢下，未來仍將是經濟成長重點。