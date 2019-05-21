美股盤中─華為影響 拖累科技股 道瓊下跌逾200點

美國股市週一下跌，道瓊一度下跌逾 200 點，美國打壓華為，衝擊擴大，壓低了科技股。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數下跌 92.22 點或 0.36% 至 25671.78。

Nasdaq 指數下跌 98.78 點或 1.25% 至 7717.51。

S&P 500 指數下跌 14.78 點或 0.52% 至 2844.75。

Google 停止與華為的業務往來，涉及硬體，軟體與其他技術服務。川普政府將華為列入黑名單，美國企業需經核准，才能與該中國公司經營業務。

分析師說，若打壓華為持續，企業很難擺脫困境。華為在科技業觸角廣泛，此事短期恐難落幕。

晶片股廣泛下跌，美光下跌 4%，Nvidia 與 AMD 均下跌逾 2%。蘋果股價下跌逾 3%。

本月稍早，美國對 2000 億美元的中國商品加徵關稅，中國亦對 600 億美元的美國商品加徵關稅，進行報復。

CNBC 上週五報導，中美貿易談判已經停頓。消息人士說，因美國對中國電信公司施加壓力，預定的談判並未舉行。南華早報說，中國不急於持續進行貿易談判。

本月，貿易擔憂重創了股市，本月至上週五收盤為止，S&P 500 下跌 2.9%，道瓊與 Nasdaq 跌幅均逾 3%。

然而，美國決議取消加拿大與墨西哥鋼鋁關稅，減緩了市場壓力。加拿大外長說，加拿大會很快採取行動，批准新的北美貿易協定。