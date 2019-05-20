美股盤前─道瓊指數下跌逾100點 注意華為事件發展

中美貿易緊張升高，開始波及更多家大型科技公司。

由於川普政府下令，沒有美國政府核准，美國企業不得出售產品予中國華為公司，Google 因而切斷了與華為的業務往來。

華為依賴 Google 的 Android 作業系統運作其設備，也依賴 Google Play 的 app 程式。

Google 公司發言人週一說，「我們遵守這項命令，並檢討相關業務。」

這項限制嚴重影響了華為要超越三星，成為全球最大智慧型手機製造商的雄心。分析師指出，缺少 Google 軟體，華為的手機在中國以外地區，吸引力將大減。

華盛頓與北京的磋商似乎已告停頓，該消息可能讓投資人對中美貿易戰，更加不安。交易員將持續注意人民幣走勢，近幾週，人民幣兌美元大幅下跌，可能讓貿易協商變得更加複雜。

盤前交易中，美國指數期貨下跌。道瓊指數下跌逾 100 點，Nasdaq 指數下跌逾 1%。

貿易擔憂持續壓低全球股市。歐洲股市於早場交易中走低，德國與法國股市跌幅均逾 1%。

亞洲股市今日收盤錯綜，香港恆生指數收低 0.6%，上海綜合指數下跌 0.4%。日經指數則上漲 0.2%。

上週五，道瓊收低 0.4%，S&P 500 下跌 0.6%，Nasdaq 跌幅達 1%。

美東時間週一下午 19:00 聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在亞特蘭大 Fed 主辦的金融市場會議中，發表演說。

由於中美貿易戰全面展開，投資人將注意鮑爾的利率政策是否改變。

本月初，鮑爾說，Fed 理事會委員不認為有升息或降息的強烈理由。但當時華盛頓與北京新一波以牙還牙的關稅大戰尚未開始。

川普政府還說，準備對其餘 3000 億美元的中國商品加徵關稅，這幾乎讓所有自中國進口的商品均課徵重稅。

經濟消息方面，週三，Fed 將公布上次會議記錄，投資人將據以評估 Fed 的利率立場。