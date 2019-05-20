〈財委會質詢〉朝野立委提案修財劃法 財長給軟釘子：今年底前不可能

立法院財委會今 (20) 日審查《財政收支劃分法》修正草案，朝野立委關切財劃法部分條文修正草案送到立法院審議期程，財政部長蘇建榮答詢時明確指出，今年底前都不可能提出來。

攸關各縣市財源分配的《財劃法部分條文修正草案》20 年來從未修正，由於每年統籌分配款都是台北市居多，引來各縣市抗議不滿，包括國民黨立委曾銘宗、羅明才、民進黨立委蔡易餘、劉建國等朝野立委都有提案；行政院雖然也有自己的版本，但仍在研議階段，尚未送到立院。

對於立委提案修法財劃法，蘇建榮仍堅持立場，言明年底前不可能提出政院版的財劃法修正草案，他指出，目前直轄市與縣市政府對於統籌分配款尚未達成共識，事實上，每年召開會議各縣市首長都有自己的想法，且財劃法修正需要配合行政院施政期程，言下之意，財劃法無法在今年底前提出修正案並送立院審議。

蘇建榮表示，目前財劃法主要有兩大問題，包括：中央地方稅源分配問題、地方稅源分配問題等兩大問題需要了解；他並指出，財劃法是財源重新分配的零和問題，無法完全解決地方財政問題，要解決財政問題，還是要靠強化財政紀律與落實開源節流著手。

蘇建榮強調，財劃法修正要整體考量，財政部雖有構想，但原則還是希望在比較中性的情況下與地方政府討論，不希望被政治因素干擾財政規劃。

