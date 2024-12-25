新版財劃法害科技計劃生變？郭智輝：簽長約貿然改變會讓外商很shock！影響觀感
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 13:43
因財劃法修正案三讀通過，經濟部長郭智輝昨 (24) 日召開記者會指出，對經濟部總預算約刪減 300 億元，將衝擊 AMD、美光及輝達等大廠合作計劃。郭智輝今 (25) 日接受媒體聯訪時表示，具體確實的衝擊金額尚無完整評估，但貿然改變投資條件，外商應該會感到「shock」，連帶的，政府的誠信和聲譽都將受到影響。
郭智輝指出，因為經濟部與外商的技術合作多半是簽長期合約，已經在進行而貿然改變政策，在觀感、信譽與實際層面都有非常大的影響。以近期赴歐洲的經驗為例，他強調，歐盟與多國代表都認為台灣是一個信譽很高的國家，這種信譽是長期累積下來的，若未經充分協商就改變，會產生誤解。
針對補貼台電的 1000 億元被刪，是否會影響明年電價調漲。郭智輝表示，這不太好回答，但若不給台電撥補，台電只能再努力，至於電價漲不漲，則要看電價審議會決定。
郭智輝強調，電價審議是由專業的電價審議委員會決定，經濟部會與台電共同努力，加強管理層面，希望能將影響降到最低。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 立院三讀財劃法等3大法案 卓揆：將依憲法所賦救濟權利 捍衛憲政秩序
- 郭智輝：財劃法修正刪了經濟部300億 輝達、美光及AMD等大廠計劃恐受累
- 郭智輝：財劃法修正刪了經濟部300億 輝達、美光及AMD等大廠計劃恐受累
- 〈美股盤後〉Fed引發拋售趨平息 道瓊終結十連跌
上一篇
下一篇