新版財劃法害科技計劃生變？郭智輝：簽長約貿然改變會讓外商很shock！影響觀感

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 13:43

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因財劃法修正案三讀通過，經濟部長郭智輝昨 (24) 日召開記者會指出，對經濟部總預算約刪減 300 億元，將衝擊 AMD、美光及輝達等大廠合作計劃。郭智輝今 (25) 日接受媒體聯訪時表示，具體確實的衝擊金額尚無完整評估，但貿然改變投資條件，外商應該會感到「shock」，連帶的，政府的誠信和聲譽都將受到影響。

郭智輝指出，因為經濟部與外商的技術合作多半是簽長期合約，已經在進行而貿然改變政策，在觀感、信譽與實際層面都有非常大的影響。以近期赴歐洲的經驗為例，他強調，歐盟與多國代表都認為台灣是一個信譽很高的國家，這種信譽是長期累積下來的，若未經充分協商就改變，會產生誤解。

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針對補貼台電的 1000 億元被刪，是否會影響明年電價調漲。郭智輝表示，這不太好回答，但若不給台電撥補，台電只能再努力，至於電價漲不漲，則要看電價審議會決定。