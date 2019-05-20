不確定性升高 外資20天內火速調降台郡評等至「中立」

在中美貿易大戰的不確定性因素升高，且蘋果 iPhone 新機規格也一再改變之下，日系外資評估，恐導致台郡 (6269-TW) 獲利下修，決定將評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由原先的 110 元下修至 87 元。

日系外資在 4 月 30 日，才將軟板廠台郡的的評等評為「買進」，並調升目標價由 99.5 元調升到 110 元，但不到 1 個月，受到中美貿易大戰不確定性因素升高影響，該日系外資迅速下調對台郡的評等，進一步將目標價調降至 87 元。

日系外資報告指出，過去 2 周中美貿易戰緊張局勢提升，且 iPhone 新機規格一再改變，都可能對台郡獲利產生影響，且台郡今年至明年的高資本支出，為建造新工廠生產 LCP 軟板天線，但沒有足夠銷售規模，使市場對其毛利及營業利益率產生憂慮。

在台郡今年下半年銷售額恐面臨下降的不利因素之下，日系外資調降今、明年獲利預估，降幅為 12%-13%，銷售額下降 3%-4%，毛利率衰退 0.9-1.2 個百分點，並下修台郡今年每股純益目標由 7.42 元降為 6.53 元，2020 年每股純益評估也由原 10.99 元降為 9.61 元。

受到外資調降評等衝擊，台郡今 (20) 日股價遭逢極大賣壓，盤中已跌破 80 元大關、最低價為 79 元。