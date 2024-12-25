新財劃法2大衝擊揭曉！劉鏡清：能否接受政策「真空」？ 建議從高位考量人民利益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-25 20:44

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日前三讀通過的新財劃法影響，國發會主委劉鏡清今 (25) 日於年終記者會表示，政策的實施時間和營業稅歸屬，這 2 點會對地方有較大影響。他強調，國發會的預算都已經審完，若政策無法如期實施，預算整個重新來過，恐要延宕到明年五月再審預算，不知國人是否能接受這段時間的「真空」？他建議從比較高位的角度來看，從人民利益來判斷，政策才能達到平衡。

針對新版財劃法是否影響國發會推動業務，劉鏡清表示，第一是政策實施時間會受很大的影響，因為預算前一年度立院的委員會都已審過，本來元旦可如期實施，不會擔誤時程，若預算整個重來，整個流程要再多花四、五個月，最快五月再重審，不知國人是否能接受這段政策的 “真空 "？從國家利益來看，第一是實施時間會有所影響。

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劉鏡清指出，第二是應思考營業稅的歸屬，因營業稅繳納對象是以公司營業登記所在地為歸屬。舉例如台塑繳稅都交給台北市政府，以前作法是由中央收到後，再重新分配，中央會整量考量，並照顧到營業稅收入比較低的地方，協助一些商業行為不太發達的地方有較好的發展。但如今新制會造就更大的不公平，恐會有資源過於集中部分地區的分配不均現象。