財劃法修正恐衝擊明年總預算 金管會：粗估減少9000萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-24 19:36

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立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，一旦公布，2025 年度總預算將會受到嚴重衝擊，外界關注金管會行政作業是否受到影響，對此，金管會主任秘書蔡福隆今 (24) 日表示，粗估歲出減少新台幣 9000 萬餘元，將採移緩濟急措施來因應，希望不要影響到金融監理工作。

蔡福隆今天於金管會例行記者會上說明，依照目前的財劃法修正案試算，中央歲入大幅減少約 3753 億元，2025 年度總預算扣除法定義務支出之後，其他的支出會受到中央資源減少的影響，比例大約 28%。

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截至目前，中央各機關尚未收到主計總處所擬的預算調整方案，金管會也無法很精準的評估所受到影響內容。

蔡福隆指出，金管會各局明年度單位歲出總共編列 17.47 億元，扣除法定義務支出的人事費用 14.26 億元，占整個主管預算的 82%，歲出僅餘 3.2 億元，2025 年度如納入通刪 28%，粗估可能會減少約 9000 萬餘元，將影響金管會與各局基本行政運作所需的經費。