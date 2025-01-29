〈潛力股〉亞力受惠台電、半導體建廠、AI多引擎挹注 營運可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-29 11:10

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亞力 (1514-TW) 目前在手訂單仍維持 100 至 110 億元水準，2025 年台電強韌電網計畫、國內半導體大廠持續在海內外擴廠，加上 AI 運算推升電力需求龐大帶來機房商機，多引擎帶動之下，法人看好今年營收年增雙位數。

亞力 2024 年第四季營收 26.08 億元，季增 34.4%，年減 22.4%；累計 2024 全年營收 88.29 億元，年減 6.64%。由於 2023 年第四季有海外半導體訂單挹注，墊高基期，使得 2024 年第四季與全年營收呈現年減。

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亞力目前營收比重中，台電強韌電網相關占最大宗，約占 4 成，半導體相關營收則占 20%，軌道占 10%，其他占 30%。

法人指出，今年開始可認列台電靜態同步補償器 (STATCOM) 工程訂單營收，加上晶圓大廠陸續至海外擴廠，包括新加坡、德國、日本以及美國皆有建廠計畫，預估今年亞力營收有望成長雙位數百分比。

此外，亞力看好 AI 資料中心帶動 IDC 機房商機，亞力過去已提供多所 IDC 變電所的 GIS 與變壓器，已累積豐富經驗，加上 AI 是高耗能產業，AI 高算力推升龐大的電力需求，將為重電產業帶來另一波商機，因此 AI 領域為亞力重點布局的領域。