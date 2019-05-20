台船環海獲CIP 600MW風場大單 承攬風機安裝海事工程

台船 (2208-TW) 與比利時公司 GeoSea 合資成立的台船環海 (CDWE)，今 (20) 日與開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP)，簽署彰芳和西島風場 62 支風機安裝工程優先承攬商契約，盼透過參與 CIP 離岸風場的風機運輸安裝海事工程，提升本土海事工程能量。

台船環海今日舉行台北辦公室開幕典禮，並與 CIP 簽署優先承攬商契約，將負責未來 CIP 彰芳、西島 2 座風場運輸暨安裝工程，預計安裝 62 支 9.1MW(百萬瓦) 風機。

台船環海為目前國內唯一一家結合離岸風場工程、建造、採購與裝置的統包商，為台船持股 5 成子公司。台船環海董事長曾國正表示，此次與 CIP 簽署的合約，為台灣本土廠商承包離岸風電海事工程的首個大規模合約，後續與 CIP 還會有更多合作。

曾國正表示，透過參與 CIP 離岸風場的風機運輸安裝海事工程，可將國際最具離岸風場海事工程統包工程經驗的 GeoSea 專業技術與 Know-how，移轉至台灣並以此紮根，提升本土海事工程能量，健全台灣海工供應鏈發展。

台船環海目前除已取得 CIP 訂單外，也拿下新加坡玉山能源、加拿大北陸電力合組的海龍風場海事工程開發案完整統包權，包含水下基礎海事工程、風機與海上變電站水下基礎安裝、海底電纜海事工程等。