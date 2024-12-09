台郡11月營收年減28% 爲今年連續7個月營收年衰退
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 19:15
正積極轉型的軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月台郡營收 18.96 億元，月增 3.42%，年減 28.06%，爲台郡今年單月營收連續 7 個月呈現年衰退，累計 1-11 月營收 245 億元，年減 18.97%，2024 年台郡營收將呈現連績兩年衰退。
台郡 2024 年第三季營收 64 億，單季稅後虧損 3.33 億元，較上季及去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.03 元，2024 年前三季台郡稅後虧損 2.35 億元，每股虧 0.73 元。
台郡 2024 年第三季營收 64 億元，毛利率 5.2%，季減 3 個百分點，年減 12.8 個百分點，單季稅後虧損 3.33 億元，較上季及去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.03 元。台郡 2024 年前三季營收 207.7 億元，毛利率 7.5%，年減 6.9%，2024 年前三季稅後虧損 2.35 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.73 元。
台郡指出，受到經濟情勢波動與產業趨勢影響，公司近期的營運狀況面臨挑戰，整體營收及利潤表現較去年同期有所下降。台郡科技將繼續秉持穩健經營的原則，透過調整產品組合來提高競爭力。
台郡指出，公司持續開發新技術及多元化產品組合以應對市場挑戰：2024 年下半年面對國際情勢及市場需求變化帶來的營運挑戰，台郡營運策略將聚焦資源於更具成長潛力的產品與力求產品多元化，以強化競爭力及提升公司未來的市場定位。多元化產品策略將成為台郡新一階段的重點。
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