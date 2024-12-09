台郡11月營收年減28% 爲今年連續7個月營收年衰退

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台郡指出，公司持續開發新技術及多元化產品組合以應對市場挑戰：2024 年下半年面對國際情勢及市場需求變化帶來的營運挑戰，台郡營運策略將聚焦資源於更具成長潛力的產品與力求產品多元化，以強化競爭力及提升公司未來的市場定位。多元化產品策略將成為台郡新一階段的重點。