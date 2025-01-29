春節休市靠複委託跟緊美股動態 熱門標的出列

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-29 10:10

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春節假期即將到來，事實上，台股農曆年休市期間，國際股市仍正常交易中，國內券商海外複委託交易平台也不打烊；券商指出，複委託投資以美股最熱門，主要標的分別是 VOO、Nvidia、QQQ 等。

事實上，透過國內券商複委託進行美股投資，相較於選擇海外券商有更多優點，首先，複委託提供投資無低消且更完整的中文介面，其次，客服服務更便利，且受金管會監管保障投資人權益。

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反觀海外券商的中文介面通常不夠完善，客服主要為線上服務，並需匯款至海外且支付手續費，且不在政府監管範圍內。

據券商公會統計，去年國人透過國內券商進行海外複委託交易金額達 7.84 兆元，創歷史新高，其中，國泰證貢獻 1.61 兆元，市占率逾 20% 領先同業。

國泰證券觀察，近年來美股吸引越來越多投資人的關注與參與，截至去年 12 月，美股交易金額達 6.03 兆元，占券商複委託市場比重 77%，前三大熱門標的分別是 VOO、Nvidia、QQQ。

VOO 是追蹤標普 500 指數的 ETF，適合小資族分散投資與長期持有；Nvidia 因受惠於 AI 應用需求的增長，為美股炙手可熱的投資標的；QQQ 則是追蹤那斯達克 100 指數的 ETF，聚焦於科技和創新產業。