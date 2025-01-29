〈春節宅在家〉華碩GeForce RTX 50全系列顯示卡1/30登場 增強性能換機迎好年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-29 08:40

‌



PC 品牌華碩 (2357-TW)GeForce RTX 50 系列顯示卡將於 1 月 30 日晚上 10 點起接力上市！特別是在本月初 CES 2025 首度公開亮相的 ROG Astral，為旗下全新高階顯示卡，兼具卓越幀率與星際感十足的亮眼外觀，並提供風冷、水冷兩種版本，將為新世代 PC 帶來超乎想像的震撼性能。

華碩 GeForce RTX 50 系列，採用 NVIDIA Blackwell 架構，剽悍的 AI 運算能力可呈現更生動逼真的圖像；使用者透過 NVIDIA DLSS 4，還能倍增效能，高速生成影像，再搭配 NVIDIA Studio 與獨家 ASUS MuseTree 應用程式，以實現快速編輯、管理視覺內容，釋放無限創造力。

‌



此外，所有型號皆支援 NVIDIA NIM 微服務，開發者得以藉由相容之系統輕鬆建構 AI 代理及專業工作流程。

全新 ROG Astral 系列，首度搭載四風扇，可提升高達 20% 氣流和風壓，再加上高密度散熱鰭片、相變 GPU 散熱片，以及內建銑削通道的專利均溫熱導板，能優化導熱效率，大幅降低溫度，即使在高負載運作下，也能維持絕佳穩定性。

ROG Astral 系列亦配備 80 安培 MOSFET 電晶體，玩家超頻更隨心所欲，且 PCB 防護塗層還可避免因濕氣、灰塵所造成的短路問題，再加上全新超剛性金屬框架，風扇護蓋和背板，不僅完美展現富饒未來感的星艦風格，更堅固耐用。

內建的 GPU Tweak III 應用程式，擁有「熱圖 (Thermal Map)、「功率偵測 (Power Detector+)」等先進功能，可即時呈現詳細的散熱效能分析，以及確認 12VHPWR 連線狀態；而除了兩組用於控制機殼風扇的 FanConnect II 接頭，全新 ROG Astral 系列另配置雙 BIOS 開關，可在最高效能和安靜模式間無縫切換，因應各種使用情境。

ROG Astral LC GeForce RTX 5090 水冷版，選用半高散熱器及全覆蓋散熱板，可安裝厚度達 360mm 的水冷排，有效冷卻 GPU / PCB 上的發熱元件，散熱效能比風冷版高出 30%，對於想追求高效與靜音表現的使用者而言，絕對不容錯過的是理想選擇！

除了 ROG Astral，ROG Strix、TUF Gaming 和 ASUS Prime 等系列也同步推出；採用全新吸睛設計的 ROG Strix，具備通風框架、雙 BIOS 開關、頂級供電、相變 GPU 散熱片與 Aura Sync 同步燈效，非常適合想要強大 GeForce RTX 5070 Ti / 5070 顯示卡的遊戲玩家。

同樣配備相變散熱片、PCB 防護塗層，以及軍規認證的堅固元件，TUF Gaming 溫度耐受範圍與使用壽命更出類拔萃，品質可靠值得信賴。新一代 ASUS Prime 部分機種的 2.5 吋插槽另符合 SFF-Ready Enthusiast GeForce 顯示卡標準，能與多數機殼相容。