日圓兌美元微幅走強 但上揚力道有限

週一 (13 日) 上午的日圓走勢並未出現大幅度波動，約落在 1 美元兌換 109 日圓後半。也由於日經平均股價以及中國股市走軟，日圓上揚的力道極為微弱。

(圖片：Investing.com)

在日本時間 13 日上午 10 點左右，1 美元約兌換 109.71 ~ 109.72 日圓。日圓較上週末傍晚 5 點時，微幅上漲 0.05 日圓，美元兌日圓走軟。

由於市場上對美中貿易戰的動向持觀望態度，日本時間 13 日上午 9 點過後，1 美元約兌換 109.6 日圓，日圓雖微幅走強，但上揚力道有限。

有日本銀行業者的外匯相關業務人士表示，市場充滿著「想要知道美國對中制裁關稅詳細內容」的氛圍。美國方面預計在 13 日，將會公布對中國 3250 億進口貨品的詳細制裁關稅內容。

有外匯分析師表示，「必須看清追加制裁關稅的動向，目前的狀況並不適合買進美元」。

美國白宮國家經濟委員會主任，拉里庫德洛 (Larry Kudlow) 在接受媒體時強調，中國在履行最終的共識上，需要在非常強力的執行條款上作出同意。中國拒絕將已達成共識的改革事項法治化，已經成為了一大阻礙。除此之為，在雙方進行磋商當中，美國

另一方面，在 13 日的人民日報社論中，則是出現了「任何挑戰都擋不住中國前進的步伐」、中美貿易問題是中國改革開放的「壓力測試」之內容。

雙方你來我往，互不相讓。