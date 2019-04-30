【鐘國忠專欄】如何面對今年除權息行情?

(一) 台股動能降溫中

台股 4/18 見到本波高點 11077 點後，近半個月時間，指數未再創高，甚至日成交量萎縮，承如前次專欄所提，4 月後半段部分，台股上漲動能恐有壓，除第 1 季財報因素，5 月將陸續進入報稅季，資金也轉趨觀望，預期此因素將持續影響到 5 月中旬首季財報公布前，這段時間投資人應該不易見到台股大行情。

(二) 除權息行情前留意之重點

接下來，投資人重點將在一年一度除權息行情，在這之前，當然有董事會或股東會的股利宣布政策行情，但有三大點，投資人得留意：

1. 標的物選擇：多數人都知道，選殖利率高的個股，愈高愈好，一般常用 5% 以上作為判斷，但除這部分因素，投資人也應選擇穩定配股或配息公司，或者營運長期趨勢為成長者，如此才不會賺了股利卻賠了價差。

2. 投資人本身稅負：進入 5 月後，又是報稅旺季，目前報稅雖是去年所得部分，但第 2 季到第 3 季，個股參加除權息與否，又跟 2020 年報稅有關，目前股票部分報稅有二種，分別有合併申報或分離申報。前者是將股利併入綜合所得總額課稅，並按股利 8.5% 計算可抵減稅額，或每一申報戶可抵減稅額 8 萬元上限；後者的分離申報則是股利按 28% 單一稅率分開計稅、合併報繳，報稅的選擇因人而異，原則上綜所稅率適用 5%、12% 及 20% 者，選擇合併計稅的方案較為有利，至於適用 30% 及 40% 的高所得者或大股東者，投資人不妨可先行試算所得及各項扣除額後，再決定是否選擇採單一稅率 28% 分開計稅較為有利，而這部分就得再考量其他因素，如捐贈等等。

3. 漲跌乖離率考量：由於有些個股早已上漲反應高股息殖利率行情，然而一家公司的市場價值，並不會因股利政策，而大幅增加，股利政策或者配發次數，只是影響短期間的買盤流入或流出，一家公司股價上漲，終究來自公司的獲利成長，或本身價值，所以，一旦某高股息殖利率公司股價波段漲幅乖離過大時，且超乎往年公司本益比區間上緣時，此時就要留意大股東或大戶是否因節稅因素而在高檔作申報調節。

反之，有些公司不喜歡太多投資人賺公司股利，所以有時除權息前，反而會壓低股價，讓少數人參與除權息，在除權息之後享受填息行情，原因很簡單，公司市場價值終究會反應在股價上，如果一家公司獲利或者營收沒有出現轉差變化，則反而要留意其除權息後走勢。值得一提，今年因上市櫃公司可分多次除息，每家公司除息次數又不同，因此參與除息時，就不能像往年一樣，單看該次除息的股利。