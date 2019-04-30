【馮冠華專欄】留意今公佈的中國4月PMI數據

4 月 30 日推介 - 中銀香港（2388）

1）上日港股市況總結：雖然上證週一表現波動，且最終錄 3 連跌收場，但恆指週一整天都能保持上升，指數最終以 29893 點收市，上升 288 點。成交金額按日再下跌約 14% 至 747 億，並是自 2 月 4 日以來、近三個月的新低成交額。港股通南下今週關閉。滬深股通北向轉為淨流入，且錄得的金額也不少，達人民幣 45.3 億。藍籌 40 升 8 跌 2 持平。板塊方面，澳門博彩、內銀、內險、基建、內航及本地地產股表現較好。



做空方面，佔大市成交上升至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 35:65，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。恆指期貨夜市收報 29656 點，下跌 23 點並低水 237 點。（大幅低水因多隻藍籌將於 5 月除息）港股 ADR 下跌 12 點，相當於恆指 29879 點水平。

簡評：上證下跌而港股在低成交下背馳上升，走勢和上週五有點類似。筆者覺得所不同的，是恒指整天也沒有多大受上證波動的影響，權重股表現更為突出；在南下資金缺席之下，能重返之前的上落區可算不俗。當然在期指結算日和成交低迷下的走勢，說服力自然不高，單日造好也不能確認後市可轉強。至於拖着港股後腿的 A 股，昨天看到上證 50 背馳上升，加上北向資金轉為大額淨流入，情況亦未必如表面上三連跌的差勁。

筆者昨天早報已例出多個今週可左右大盤的變數，讀者必須留意今天早上九時公佈的中國 4 月份官方 PMI 數據。（前值 3 月為 50.5，市場預測 4 月數為 50.7。）近日的市況，數據理想反而令市場擔心中央放水政策收慢，筆者對這顛倒也感無奈，亦難推斷市場對明日數據之短線反應。

收盤後大量季績公告，六大內銀股業績全屬不俗，平保（2318）盈利增長也突出，新業務增長也乎合預期。這或許解釋內銀和內險昨天的強勢。相比之下，平保還是較內銀可取，筆者估計昨天推介的平保，應有條件挑戰之前的 $96 元高位。萬州（288）的季績或令投資者有點失望，但股價在績前已回軟，某程度上或已反映這季績，加上公司指出豬價在期末有明顯上升，回調買進是筆者的建議。中興（763）、中銀香港（2388）這兩間筆者在三月研討會推介的公司，季績也對辨，估計仍有不少的上升空間。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一再造好，當中道指上升 11 點或 0.04%，標指和納指均再創新高，分別上升 0.11% 及 0.19%。十年期債息最新報 2.527%，美滙指數最新報 97.85，紐約期油最新報 63.62 美元。

3）新股訊息：海天地悅旅集團（1832）今天起招股，招股價介乎 3.54 元至 4.48 元，一手 1000 股，股份預計 5 月 16 日上市。該公司引入莎莎國際（178）主席郭少明及其妻子郭羅桂珍旗下 Sunrise Height Incorporated 作為基石投資者，認購 500 萬美元股份。（信報）

第三方媒體內容發行商羚邦集團（2230），今天起以每股 0.45 元至 0.53 元招股，一手 5000 股，股份預計 5 月 21 日上市。（信報）

B & D Strategic（1780）今天掛牌，暗盤價跌收報 0.76 元，較招股價 0.84 元，跌 9.52%。（信報）

4）個股訊息：中銀香港（2388）宣布，今年第一季度，提取減值準備前的經營溢利 109.28 億元，按年增長 4.9%，按季增長 22.2%。公司解釋受惠於市場利率上升，集團積極主動管理資產和負債，客戶貸款和債券投資及其他債務工具的平均收益率上升，淨息差（計入外滙掉期合約的資金收入或成本）按年上升 17 個基點至 1.67%。（信報）

中國平安（2318）公布，今年首季股東應佔淨利潤 455.17 億元人民幣，按年增長 77.1%。每股盈利 2.55 元。另外，公司將使用不低於 50 億元且不超過 100 億元的自有資金，以不超過每股 101.24 元回購該公司 A 股。（信報）

中興（763）發盈喜，預料上半年轉虧為盈，由去年蝕 7.8 億人幣，至今年賺最多 12 億至 18 億人幣，原因是去年被美國罰款及業務停頓引致的撥備，令到基數太低所致。（蘋果日報）

萬洲國際（288）公布，首季生物公允價值調整前盈利 1.96 億元（美元，下同），按年下跌 21.29%。生物公允價值調整後盈利則為 3.48 億元，按年增 58.18%。期內，收入 52.82 億元，跌 6.01%。



中國平均生豬價格為每公斤 13.3 元人民幣，按年下降 2.9%；美國平均生豬價格及豬肉價值分別下跌 17% 至每公斤 1 美元及 12.3% 至每公斤 1.5 美元。該公司指出，中國非洲豬瘟的蔓延導致豬肉產量及母豬存欄量開始下降，全球主要市場的生豬價格在臨近期末起明顯上揚。（信報）

中國移動（941）公布，國家市場監督管理總局正調查集團 4 家省公司的定製 4G + 手機銷售的特定銷售行為，是否可能構成反競爭。中移動已暫停相關銷售行為，並指如市場監管總局對 4 家省公司採取監管行動，公司可能會遭受到相應負面影響。（信報）

工商市場回暖，東亞銀行（23）將以招標形式放售旗下 3 個地舖，包括深水埗長沙灣道 132-134 號地下及閣樓、紅磡馬頭角道 47-55 號地下 D 舖及馬頭圍道 23-35H 號地下舖，叫價約 1.35 億元。（蘋果日報）

工行（1398）首季純利按年增 4% 至 820 億元人民幣，營業收入按年增 10.17%，利息淨收入按年增 8.16%。建行（939）首季多賺 4.02%，有 769 億元；期內淨息差按季回落 2 點子至 2.29 厘。交行（3328）首季按年多賺 4.88% 至 210.7 億元，利息淨收入按年增 19.32%。招商銀行（3968）首季淨利潤 252.4 億元，按年升 11.3%，淨利息收入按年升 14.3%。（蘋果日報）

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