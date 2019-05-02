【馮冠華專欄】估計港股今成交維持低迷，窄幅上落機會甚高

5 月 2 日推介 - 信利（732）

1）週二港股市況總結：在 4 月官方及財新 PMI 均遜於預期下，恆指週二整天受壓，指數最終以 29699 點收市，下跌 194 點。成交金額按日再下跌約 1% 至 739 億。港股通南下繼續關閉，滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 5.4 億。藍籌 5 升 44 跌 1 持平。



板塊方面，光伏、火鍋、豬肉及啤酒股表現較好，宣布回購計劃的渣打（2888）也表現突出。做空方面，佔大市成交回落至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 35:65，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。恆指期貨夜市收報 29478 點，上升 10 點並低水 221 點。港股 ADR 下跌 76 點，相當於恆指 29623 點水平。

簡評：在同一組遜於預期的 PMI 數據影響下，中港兩地股市週二的表現大有分別。上證終止三連跌，先低後高；而恆指卻逆轉週一的強勢，整天受壓。當然，兩地的成交量仍然偏低，走勢的代表性不強。PMI 數據低於市場預期是失望，但仍企於 50 以上則未至於太壞，更何況這或許再重燃股民對中央放水之盼望也。



從此角度想，上證的反彈未必無因，而港股週一的強勢，事後孔明，亦疑似是有資金偷歩追捧當天公佈業績的內銀及平保（2318），而在週二借好業績短線獲利。相反，績前股價走弱、週一公布平凡首季業績的萬州（288），卻是週二唯一大升的藍籌。短線操作的投資者要加倍小心了。

由於 A 股繼續休假，估計港股今天成交也會維持低迷，窄幅上落機會甚高。消息面上，澳門 4 月愽彩毛收跌幅比市場估計略高，板塊或面對一些沽壓；從澳博（880）首季業績顯示，VIP 業務仍是行業整體毛收下跌主因，而大眾市場表現奇實是不差的。



如板塊調整太大，銀河（27）及澳愽仍可買進。平安好醫生（1833）遇沽空報告狙擊已不是第一次，新經濟股經營模式被質疑，相信只有時間才能證實誰是誰非，筆者覺得平保也犯不着要做假。好醫生週二的沽空量不少，股價短期應會頗波動。國美（493）虧損收窄是利好，但要股價有較大突破，還是要看大股東何時被釋放。另外，蘋果的業績比預期好，蘋果相關及手機設備股或有炒作，瑞聲（2018）與蘋果是最直接的，但筆者寧取舜宇（2382）、丘鈦（1478）及信利（732）。

2）澳門博彩監察協調局公佈，4 月份幸運博彩毛收入按年下跌 8.3%，至 235.88 億澳門元。年初至今賭收 997.39 億澳門元，按年跌 2.4%。（蘋果日報）

3）美股週二及週三市況總結：美股三大指數週二個別發展，當中道指上升 38 點或 0.15%，標指再創新高，上升 0.1%，納指則受 Alphabet 拖累，下跌 0.81%。至於昨晚，受鮑威爾指減息機會不大，三大指數全面下跌，當中道指下跌 163 點或 0.61%，標和納指則分別下跌 0.75% 及 0.57%。十年期債息最新報 2.502%，美滙指數最新報 97.62，紐約期油最新報 63.53 美元。

4）個股訊息：澳博控股（880）公布，截至今年 3 月底止首季股東應佔溢利 8.5 億元，按年增 16.44%，主要由於中場博彩毛收益增加，抵消了貴賓廳博彩毛收益下降的負面影響。 （信報）

週二網上流傳一份不具名有關平安好醫生（1833）的評論，提及其商業模式充滿疑點，並稱「通過數據造假誤導投資者，創造出高估值的假象」，強烈建議投資者賣出該股，目標價為 10.75 元。平安好醫生週二晚上發出聲明指，在某二級市場投資者群出現惡意詆毀公司的文章，對公司的品牌和聲譽造成了極大的負面影響。鑑於此惡意行為，公司已經正式向公安機關報案，亦表明公司將追究肇事者的法律責任。（蘋果日報）

國美零售（493）再發盈警，料今年首季虧損 2,000 萬至 9,000 萬人幣，而去年同期賺 1.13 億元人幣，但已經較第四季度的虧損額大幅縮窄。國美指目前正處於戰略轉型的關鍵期，新業務增長已見雛型，有信心走出具有國美特色的零售之路。（蘋果日報）

君實生物（1877）公布，建議向中國相關監管機構申請發行不多於 8713 萬股新 A 股，以及向上交所申請批准其 A 股在科創板上市。（信報）

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