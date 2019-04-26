日央行第2次調整每月債券購買 為減少購買長期債券鋪路？

日本央行今年第二次調整其月度債券購買計畫，為 5 月份減少購債鋪路，因日本基準殖利率繼續保持在零以下。
重要見解
- 據周五的一份公告，日本央行將 5 月份每次操作中 10 至 25 年到期債券的購買規模區間擴大到 1,000 億日圓（8.96 億美元）至 2,500 億日圓。4 月份的區間為 1,500 億日圓至 2,500 億日圓
- 日本央行維持所有其他期限債券的指導性購買規模區間和頻率不變
- 日本央行在 4 月 19 日的常規操作中意外將實際購買的 10 至 25 年到期債券規模減少至 1,600 億日圓，接近此前區間的低端。市場因此對今天的調整有所預期
- 日本市場將於 4 月 27 日至 5 月 6 日休市，慶祝延長後的黃金周假期
市場評論
- 「日本央行已經重申，其認識到超長期債券是其持有比例很高的部分，並已根據需要採取行動，」大和證券駐東京的首席市場經濟學家 Mari Iwashita 表示
- 「這是一個合理的行動，表明日本央行繼續保持市場操作的靈活性」
市場反應
背景
- 日本央行一直在逐步減少直接購買債券的規模，其中大部分都集中在超長期限債券，因其試圖放鬆對全球第二大債券市場的控制
- 今年日本國債殖利率隨全球其他債券一起下跌，因針對全球經濟成長的擔憂加劇，且主要央行轉為鴿派立場加劇了債券反彈。日本央行行長黑田東彥表示，如果匯率影響了日本的通貨膨脹和經濟，央行可能會考慮更多刺激措施，日本國債殖利率因此進一步下跌
- 作為 2016 年 9 月推出的殖利率曲線控制政策的一部分，日本央行的目標是將基準 10 年期國債殖利率保持在零附近的區間內
- 2018 年 7 月，日本央行擴大了這個區間，允許 10 年期國債殖利率在 0% 目標上下偏離高達 0.2 個百分點
- 日本央行當時還表示，將尋求在購債方面更加靈活。此後，它已經相應進行了幾次調整，例如減少了針對某些期限債券的購買天數，調整購買規模並調整時間安排