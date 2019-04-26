日央行第2次調整每月債券購買 為減少購買長期債券鋪路？

日本央行今年第二次調整其月度債券購買計畫，為 5 月份減少購債鋪路，因日本基準殖利率繼續保持在零以下。

重要見解

據周五的一份公告，日本央行將 5 月份每次操作中 10 至 25 年到期債券的購買規模區間擴大到 1,000 億日圓（8.96 億美元）至 2,500 億日圓。4 月份的區間為 1,500 億日圓至 2,500 億日圓

日本央行維持所有其他期限債券的指導性購買規模區間和頻率不變

日本央行在 4 月 19 日的常規操作中意外將實際購買的 10 至 25 年到期債券規模減少至 1,600 億日圓，接近此前區間的低端。市場因此對今天的調整有所預期

日本市場將於 4 月 27 日至 5 月 6 日休市，慶祝延長後的黃金周假期

市場評論

「日本央行已經重申，其認識到超長期債券是其持有比例很高的部分，並已根據需要採取行動，」大和證券駐東京的首席市場經濟學家 Mari Iwashita 表示

「這是一個合理的行動，表明日本央行繼續保持市場操作的靈活性」

市場反應

基準 10 年期日本國債殖利率在日本央行發布聲明後維持跌勢，當日下跌 1 個基點至 - 0.045%

日圓匯率穩定在 1 美元兌 111.66 日圓

背景