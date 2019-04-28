〈鉅亨看世界〉日本高齡駕駛危機

導因於高齡駕駛的死亡事故，近年來在日本社會頻頻發生，也引發各界關注。而日前在東京池袋所發生的，造成 2 名年輕母女身亡，以及 8 名輕重傷者的交通意外，肇事的就是年高 87 歲的男性駕駛。
多年來類似的事件不斷的登上媒體頭條，為了喚起全日本國民對高齡駕駛問題的重視，日本天皇也以身作則，在他 85 歲生日當天，也就是 2018 年 12 月 23 日，放棄汽車的駕駛。
而日本天皇的駕照在 2019 年 1 月有效日期截止後，也不會再辦理展延，過期作廢。即使日本天皇只會在東京的皇居內，駕駛他的愛車本田 Integra，而不會在一般的道路上行駛。
然而根據日本警視聽所發表的「2018 年駕照統計」，年齡 70 歲以上的駕照持有人比例，占了整體的 13.7% 約 1130 萬人。單是在 85 歲以上，就有約 61 萬人。
面對這樣的現象，日本政府規定 70 - 74 歲的駕駛人必須參加「高齡者講習」。而年過 75 歲者，在進行駕照更新時，還有接受「認知機能檢查」的義務。若是無法通過該項檢查的話，嚴重者，駕照也將遭到取消。
然而，即使採取了這些機制，類似的悲劇仍舊無法杜絕。也讓人懷疑這些規定是否真的有防範作用。
日前就有專欄作家提出 3 項建議，希望類似的不幸能夠大幅減少。
- 提高「認知機能檢查」的難度。換句話說，也就是在失智症的檢查項目上，增加問題的難易度。該作家指出，現行的問題內容，大多偏向在時間上的認知。例如現在是幾年幾月幾日，還有利用紙筆來描繪正確時間等。但是對於汽車的駕駛而言，所要求的程度應該高於這般水準。建議增加對於事物瞬間判斷能力上的檢查，這對於交通號誌、標誌等的判斷，是較有直接關係的。
- 「實施路試」。高齡駕駛人在實際駕車時，與認知能力低下同樣令人擔心的，還有伴隨著「瞬間判斷能力降低」的「身體功能降低」。例如在突發狀況時，是否可以適時的作出反應，採下剎車與操作方向盤。還有手腳是否協調，在慌亂中會否誤踩油門等，都是值得納入考量的。
- 換輛更安全的車。不少高齡者無法放棄駕駛，是因為居住之處交通不便及生活所需。而近年上市的新車當中，不乏具備各式最新安全輔助配備的車款。舉凡像是 ACC 主動車距控制巡航系統、AEB 自動緊急剎車系統、駕駛疲勞偵測系統，甚至像是特斯拉的自動輔助駕駛系統等。不僅選擇愈來愈多，在價格上也不再那麼的高不可攀。或許有人懷疑，現在市面上的新車按鈕過多，或是觸控螢幕的操作過於複雜，不適合高齡駕駛。而在這樣的疑慮發生時，或許就該認真考慮將開車這件事情交給別人吧！