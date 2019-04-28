〈鉅亨看世界〉日本高齡駕駛危機

導因於高齡駕駛的死亡事故，近年來在日本社會頻頻發生，也引發各界關注。而日前在東京池袋所發生的，造成 2 名年輕母女身亡，以及 8 名輕重傷者的交通意外，肇事的就是年高 87 歲的男性駕駛。

多年來類似的事件不斷的登上媒體頭條，為了喚起全日本國民對高齡駕駛問題的重視，日本天皇也以身作則，在他 85 歲生日當天，也就是 2018 年 12 月 23 日，放棄汽車的駕駛。

而日本天皇的駕照在 2019 年 1 月有效日期截止後，也不會再辦理展延，過期作廢。即使日本天皇只會在東京的皇居內，駕駛他的愛車本田 Integra，而不會在一般的道路上行駛。

在東京皇居內駕駛愛車的日本明仁天皇及美智子皇后 (圖: 日本宮內廳提供)

然而根據日本警視聽所發表的「2018 年駕照統計」，年齡 70 歲以上的駕照持有人比例，占了整體的 13.7% 約 1130 萬人。單是在 85 歲以上，就有約 61 萬人。

面對這樣的現象，日本政府規定 70 - 74 歲的駕駛人必須參加「高齡者講習」。而年過 75 歲者，在進行駕照更新時，還有接受「認知機能檢查」的義務。若是無法通過該項檢查的話，嚴重者，駕照也將遭到取消。

然而，即使採取了這些機制，類似的悲劇仍舊無法杜絕。也讓人懷疑這些規定是否真的有防範作用。

日前就有專欄作家提出 3 項建議，希望類似的不幸能夠大幅減少。