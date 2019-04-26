日本工業生產表現差 出現近5年來單季最大跌幅！

日本經濟產業省在週五 (26 日)，公布了 2019 年 3 月工業生產初值。日本 3 月份的工業生產年比值，較上月下滑 0.9%，低於路透社所整理出的減少 0.1% 預測中間值，也是在近 2 個月內首度出現下滑。

在 15 個產業當中，有 7 個產業出現萎縮。主要是受到汽車產量減少 3.4%，還有半導體及面板生產設備減少 6.7% 的影響。

日本汽車產量出現衰退 (圖: AFP)

而以 2019 年 1 – 3 月份的工業生產表現來看，下跌了 2.6%，也是自 2014 年 4 – 6 月以來，近 5 年來的單季最大跌幅。也意味著廠商在面對美中貿易戰所帶來的影響下，日本經濟於第 1 季可能出微幅衰退。

受到這樣的結果影響，日本經濟產業省在企業生產活動的看法上，也由先前的「原地踏步」下修為「呈現趨緩」。

然而，經濟學者們認為，雖著美中達成終止懲罰性關稅的協議，還有中國經濟因為政府的刺激措施出現回穩，在日本 GDP 所出現的任何數據滑落都有可能是暫時性的。

而在今後日本主要製造業的生產活動預測上，預估在 4 月將上升 2.7%、5 月上升 3.6%。

日本在工業生產方面的數據出現惡化，凸顯出美中貿易戰的破壞力。但是經濟學家們樂觀的認為，由於全球經濟增長仍處於相對穩固的基礎上，日本這個全球第三大的經濟體，也將會快速恢復。