美股盤後 — 賽靈思暴跌逾 17% 科技股領舞那指一枝獨秀

週四 (25 日) 財報效應持續，臉書和微軟領漲科技股，3M 暴擊工業股、賽靈思領跌晶片股，美股四大指數僅那斯達克指數上揚，費半指數自週三 (24 日) 歷史高點滑落。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 134.97 點，或 0.51%，收 26462.08 點。

那斯達克指數上揚 16.67 點，或 0.21%，收 8118.68 點。

標普 500 指數下跌 1.08 點，或 0.04%，收 2926.17 點。

費城半導體指數下跌 28.70 點，或 1.81%，收 1560.32 點。

標普 500 指數中，11 個板塊僅 4 個板塊收漲，醫療保健板塊領漲 (1.13%)，其次為電信業務 (1.08%) 與工業板塊 (0.43%)；3M 財報不佳領工業股重挫 (-1.99%)，其次為材料 (-1.30%) 與必需消費品板塊 (-0.75%)。

標普 500 指數中，11 個板塊僅 4 個板塊收漲。(圖：FINVIZ)

受益於最新財報亮眼，臉書和微軟領漲科技股，激勵那斯達克指數週四走揚。

尖牙股 (FAANG) 方面，臉書 (FB-US) 上漲 5.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.026%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.58%。

賽靈思 (XLNX-US) 週三盤後公布最新財報，儘管 5G 晶片銷售強勁，但賽靈思數據中心業務和測試測量模擬 (TME) 銷售卻令人失望，拖累該公司股價週四暴跌 17.08%，促使半導體類股全面下滑。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.23%；AMD (AMD-US) 下跌 2.81%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.06%；美光 (MU-US) 下跌 0.65%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.03%。

銀行股方面。高盛 (GS-US) 上揚 0.41%；花旗 (C-US) 下跌 0.15%；摩根士丹利 (MS-US) 系下跌 0.21%。

台股 ADR 方面漲跌互見，聯電 ADR (UMC-US) 飆高 6.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.14%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.79%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.64%。

企業財報 / 消息方面

由於汽車和電子部門銷售疲軟以及中國業績下滑，3M 季度利潤低於預期。該公司下調了全年財測並宣布全球裁員 2000 人。週四 3M (MMM-US) 股價下挫 13.04%，經歷自 1987 年 10 月 19 日來最糟糕的一天，拖累更廣泛的工業板塊走低。

特斯拉 (TSLA-US) 走低 4.26% 至每股 247.63 美元，跌至 2 年低點，低於 250 美元的關鍵水平。特斯拉最新財報營收與獲利皆不如預期、宣告電動半掛卡車 Semi 推遲到明年生產、下月將推出一項新的保險計劃並持續銷售 35,000 美元的 Model 3。

特斯拉週三盤後公布財報，營收與獲利皆不如預期。(圖：AFP)

微軟 (MSFT-US) 週三盤後公布財報亮眼，雲端運算和商業服推動營收和獲利成長，週四盤中，該公司市值首度突破兆美元大關，收漲 3.31% 至每股 129.15 美元，市值來到 9908.66 億美元。

華爾街分析

本週美股財報進入高峰期，超過三分之一的標準普爾 500 指數成分股企業報告稱，最新財報盈利增長料基本持平，而非華爾街先前預期那般負面。截至週二 (23 日)，僅 26% 的標準普爾企業表示，第一季獲利下降 1.1%。

Strategas Research Partners 分析師 Nicholas Bohnsack 表示：「今年第一季報告早期趨勢和未來 12 個月利潤增長願景的顯著增長，預測盈利衰退似乎還為時過早。」

RBC 首席美股策略師 Lori Calvasina 是那些預計財報季不會為負面的分析師之一。她寫道：「2019 年的預測最近趨於穩定，到目前為止，季度預測表明盈利衰退將得到避免。」

Marketfield 資產管理公司董事長兼首席執行官 Michael Shaoul 表示：「隨著財報季來到中途，消息已足以讓多頭堅定立場，並且幾乎沒有真正令人不安的消息。」

Shaoul 表示：「最糟糕的是，投資者在一些情況下會對希望產生更大程度的影響，特別是在關鍵的半導體領域，下半年的強勁反彈已經被許多人定價，但這似乎在短期內不太可能成為一個因素。」

美國第一季國內生產總值 (GDP) 數據將於週五 (26 日) 公布。經濟循環研究機構共同創辦人 Lakshman Achuthan 認為：「近期美股新高並不意味著經濟復甦，工業生產和消費減速的數據顯示這不是一個可持續獲益的理想環境。」